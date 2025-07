Odkryto olbrzymią egzoplanetę. 35 razy masywniejsza od Ziemi.

Kepler 139 to gwiazda, która znajduje się ponad 1,2 tys. lat świetlnych od Ziemi. Już wcześniej odkryto tam egzoplanety. Astronomowie badali dotychczas znalezione światy i dostrzegli coś, co sugerowało na istnienie jeszcze co najmniej jednej planety. Tak rzeczywiście jest i w układzie znaleziono kolejnego gazowego olbrzyma.

Jak to możliwe, że Kepler-139f, mimo tak dużych gabarytów, uniknął wcześniejszego odkrycia? Wynika to z faktu, że Kosmiczny Teleskop Keplera, który badał ten system, umożliwiał wykrywanie planet metodą tranzytu. Było to więc możliwe tylko wtedy, gdy na linii między obserwatorium a gwiazdą dochodzi do spadków jasności spowodowanych przez przemieszczające się egzoplanety. Wszystkie pozostałe obiekty stawały się tym samym niewidoczne.