Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman nabiera kształtów. Potężniejszy od JWST
Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman to obserwatorium kosmiczne, które obecnie znajduje się na etapie budowania. Ma on zaoferować jeszcze większe możliwości niż JWST. Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman powstaje w niepewnych czasach dla NASA, ale postęp prac i tak jest widoczny.
Obecnie najpotężniejszym obserwatorium w kosmosie jest Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który od ponad trzech lat dostarcza nam niesamowite widoki z naszego regionu, jak i odległych miejsc we wszechświecie. NASA po sukcesie JWST nie odpuściła i obecnie buduje Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman, który nabiera kształtów.
Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman dostaje osłony przeciwsłoneczne
Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman powstaje w niepewnych czasach dla NASA, gdyż budżet agencji na projekty naukowe za kadencji Trumpa ma zostać mocno ograniczony. Mimo to postęp prac nad nowym obserwatorium jest widoczny i niedawno zamontowano na nim nowe elementy.
Inżynierowie NASA z Centrum Lotów Kosmicznych Goddard w Greenbelt w stanie Maryland, którzy składają nowy teleskop, umieścili w nim dwie specjalne osłony przeciwsłoneczne. Do czego służą?
Ta osłona działa jak niezwykle silny filtr przeciwsłoneczny dla wrażliwych instrumentów Romana, chroniąc je przed ciepłem i światłem słonecznym, które w przeciwnym razie uniemożliwiłyby nam wykrywanie słabych sygnałów z kosmosu
Każdy z tych paneli ma wymiary około 2,1 na 2,1 metra i grubość 7,6 centymetra. "To w zasadzie gigantyczne aluminiowe kanapki, z blachami cienkimi jak karta kredytowa na górze i dole, a centralna część składa się ze struktury plastra miodu" - dodaje inny inżynier NASA z Centrum Lotów Kosmicznych Goddard, Conrad Mason.
Kiedy NASA wystrzeli Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman?
NASA stara się pracować nad nowym obserwatorium zgodnie z harmonogramem. Mimo kłód rzucanych przez Trumpa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman mógłby zostać wystrzelony już jesienią 2026 r. Natomiast jego właściwa misja ma szansę rozpocząć się w pierwszej połowie 2027 r.
Nowy teleskop będzie potężny i ma pozwolić astronom zajrzeć jeszcze dalej niż Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Obserwatorium przejdzie przed startem jeszcze wiele testów. Wśród nich będzie 70-dniowa próba termiczno-próżniowa, gdzie zostanie wystawiony na działanie ekstremalnych temperatur symulujących trudne środowisko pracy.