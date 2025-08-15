Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman nabiera kształtów. Potężniejszy od JWST.

Obecnie najpotężniejszym obserwatorium w kosmosie jest Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który od ponad trzech lat dostarcza nam niesamowite widoki z naszego regionu, jak i odległych miejsc we wszechświecie. NASA po sukcesie JWST nie odpuściła i obecnie buduje Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman, który nabiera kształtów.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman dostaje osłony przeciwsłoneczne

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman powstaje w niepewnych czasach dla NASA, gdyż budżet agencji na projekty naukowe za kadencji Trumpa ma zostać mocno ograniczony. Mimo to postęp prac nad nowym obserwatorium jest widoczny i niedawno zamontowano na nim nowe elementy.

Inżynierowie NASA z Centrum Lotów Kosmicznych Goddard w Greenbelt w stanie Maryland, którzy składają nowy teleskop, umieścili w nim dwie specjalne osłony przeciwsłoneczne. Do czego służą?

Ta osłona działa jak niezwykle silny filtr przeciwsłoneczny dla wrażliwych instrumentów Romana, chroniąc je przed ciepłem i światłem słonecznym, które w przeciwnym razie uniemożliwiłyby nam wykrywanie słabych sygnałów z kosmosu

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman otrzymał od NASA specjalne osłony. NASA/Sophia Roberts materiały prasowe

Każdy z tych paneli ma wymiary około 2,1 na 2,1 metra i grubość 7,6 centymetra. "To w zasadzie gigantyczne aluminiowe kanapki, z blachami cienkimi jak karta kredytowa na górze i dole, a centralna część składa się ze struktury plastra miodu" - dodaje inny inżynier NASA z Centrum Lotów Kosmicznych Goddard, Conrad Mason.

Kiedy NASA wystrzeli Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman?

NASA stara się pracować nad nowym obserwatorium zgodnie z harmonogramem. Mimo kłód rzucanych przez Trumpa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman mógłby zostać wystrzelony już jesienią 2026 r. Natomiast jego właściwa misja ma szansę rozpocząć się w pierwszej połowie 2027 r.

Nowy teleskop będzie potężny i ma pozwolić astronom zajrzeć jeszcze dalej niż Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Obserwatorium przejdzie przed startem jeszcze wiele testów. Wśród nich będzie 70-dniowa próba termiczno-próżniowa, gdzie zostanie wystawiony na działanie ekstremalnych temperatur symulujących trudne środowisko pracy.

Polacy chcą latać w kosmos. Sławosz Uznański: Każdy kolejny lot jest łatwiejszy Polsat News