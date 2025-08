HeH⁺ - to symbol jonu wodorku helu, który do dziś możemy spotkać we wszechświecie w małych ilościach. Jest to o tyle zaskakujące, że był w nim od samego początku. Jest to bowiem pierwsza cząsteczka, która pojawiła się po Wielkim Wybuchu. Powstał poprzez oddziaływanie neutralnego atomu helu z protonem - jądrem wodoru.