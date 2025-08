Pracownicy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego już od pewnego czasu informowali inteurnautów o zbliżającym się kwitnieniu dziwidła olbrzymiego . Ten wyjątkowy kwiat pochodzący z równikowych lasów na Sumatrze zachwyca swoim nietuzinkowym wyglądem. Kwitnie rzadko w naturze, a w ogrodach jeszcze rzadziej, co ok. 4-6 lat .

W Polsce dziwidło olbrzymie zakwitło po raz pierwszy 4 lata temu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś w nocy internauci mogli podziwiać jego rozkwit po raz drugi. W pełnej krasie roślina zaprezentowała się ok. godziny 1:30, a olbrzymi kwiatostan opadł około godziny 9 . Mogliśmy zatem podziwiać dziwidło przez mniej więcej 7 godzin, co i tak jest znacznie lepszym wynikiem niż podczas poprzedniego kwitnienia.

Dlaczego dziwidło olbrzymie tak cuchnie? Wszystko po to, aby zwabić zapylacze, czyli chrząszcze padlinożerne i muchówki. Kwiat najintensywniej pachnie od wieczora do północy, czyli w okresie największej aktywności zapylaczy. Dodatkowo podgrzewa swój kwiatostan, aby zintensyfikować zapach roztaczający się na dużą odległość . Gra jest warta świeczki, ponieważ roślina kwitnie przez bardzo krótki czas, a następną szansę na zapylenie będzie miała za kilka lat .

Mieszkańcy Sumatry nie mają łatwo. W ich lasach rośnie więcej roślin o nietuzinkowych zapachach. Kolejnym przedstawicielem jest bukietnica Arnolda (Rafflesia arnoldii). Gatunek wieloletniej rośliny pasożytniczej należy do rodziny bukietnicowatych. Występuje w wilgotnych lasach na Sumatrze i Borneo. Roślina ta nie wytwarza korzenia, liści ani łodyg, ale za to ma największy kwiat na świecie sięgający do 100 cm szerokości i ważący ok. 10 kg. Pachnie też cudnie. Wydziela zapach gnijącej padliny, aby podobnie jak dziwadło zwabić owady zapylające. Na szczęście kwitnie również z podobną częstotliwością, czyli raz na kilka lat przez 5-7 dni.