Turysta, który poleciał do Włoch, postanowił wybrać się na wędrówkę w Dolomity i... utknął. Ale to nie była wina warunków - 60-letni Brytyjczyk na własne życzenie napytał sobie biedy i zapłacił za to wysoką cenę. Zamiast korzystać z wyznaczonej trasy, zignorował ostrzeżenia - co najmniej cztery znaki oraz barierę - i przeszedł przez zamknięty szlak.