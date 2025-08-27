Jak sprawdzić hasło do Wi-Fi w telefonie z Androidem?

Użytkownicy Androida mają możliwość sprawdzenia hasła do Wi-Fi bez instalowania dodatkowych aplikacji. Wystarczy wejść w Ustawienia, potem w Sieć i internet, kliknąć Wi-Fi, a następnie wybrać połączoną sieć. W zakładce znajdziesz opcję Udostępnij, która po potwierdzeniu tożsamości (PIN, hasło, odcisk palca) pokaże dane dostępowe. System wyświetli kod QR zawierający login i hasło. Co najważniejsze, sam ciąg znaków będący hasłem do Wi-Fi pojawi się też w formie tekstowej. Wystarczy go wtedy skopiować i wykorzystać od razu na innym urządzeniu. To najprostsza i najszybsza metoda, która działa na większości nowych smartfonów z Androidem.

Jak odzyskać hasło do Wi-Fi na iPhonie?

Odzyskanie hasła do WI-FI na iPhonie jest również wyjątkowo proste. Przejdź do Ustawień, następnie do Wi-Fi i kliknij ikonę "i" obok wybranej sieci. W polu "Hasło" znajduje się opcja "Pokaż hasło", która po weryfikacji Face ID, Touch ID lub kodem odblokowania wyświetli dane dostępowe. Rozwiązanie działa błyskawicznie i pozwala w prosty sposób odczytać ciąg znaków, który można następnie przepisać lub skopiować. Dzięki temu nie trzeba grzebać w ustawieniach routera ani szukać kartki z zapiskami sprzed lat czy zdjęcia w galerii obrazów.

Aby przypomnieć sobie hasło do Wi-Fi nie trzeba resetować routera. 123RF/PICSEL

Jak udostępnić hasło do Wi-Fi prosto ze swojego telefonu

Czasem goście pytają nas o hasło do Wi-Fi. Wtedy zaczyna się nerwowe szukanie zapisków lub oglądanie ruotera. Tymczasem możesz udostępnić hasło do Wi-Fi ze swojego telefonu. Jeżeli chcesz szybko podzielić się internetem z rodziną lub znajomymi, nie musisz ręcznie wpisywać hasła. W Androidzie dostępna jest opcja generowania kodu QR dla zapisanej sieci. Wystarczy, że druga osoba zeskanuje go swoim telefonem i od razu uzyska dostęp do internetu.

W iPhonie proces przebiega jeszcze wygodniej: gdy ktoś próbuje połączyć się z twoją siecią, na ekranie twojego urządzenia pojawia się komunikat z pytaniem, czy chcesz udostępnić hasło. Po zaakceptowaniu druga osoba automatycznie zostaje połączona z Wi-Fi, a ty nie musisz nawet znać swojego hasła.

Telefon nie pokazuje hasła? Są alternatywy

Starsze wersje Androida mogą nie mieć wbudowanej funkcji podglądu haseł. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani na resetowanie routera. W takiej sytuacji najlepiej zalogować się do panelu administracyjnego routera. Zwykle wystarczy wpisać w przeglądarce adres 192.168.1.1 lub 192.168.0.1 i podać dane logowania (najczęściej zapisane na naklejce routera). Tam znajdziesz aktualne hasło do Wi-Fi lub ustawisz nowe. Inną opcją jest sprawdzenie zapisanych sieci w koncie Google (dla Androida) lub w Apple ID (dla iOS), gdzie również można odczytać hasła. Dzięki tym metodom dostęp do internetu odzyskasz w kilka minut, nawet jeśli Twój telefon nie pozwala na bezpośredni podgląd haseł.

Aplikacje do odzyskiwania haseł: Kiedy warto po nie sięgnąć?

Na rynku dostępne są aplikacje, które pomagają wyświetlić zapisane w telefonie hasła do Wi-Fi. W przypadku Androida przykładem mogą być programy typu WiFi Password Viewer czy WiFi Key Recovery. Ich działanie polega na odczytywaniu informacji zapisanych w systemowych plikach konfiguracyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że wiele z nich wymaga dostępu root, czyli odblokowania systemu, co może być ryzykowne i utrudniać późniejsze aktualizacje telefonu.

Na iPhonie takich aplikacji praktycznie się nie stosuje, ponieważ iOS stawia większy nacisk na bezpieczeństwo. Dlatego, zanim pobierzesz dodatkowy program, sprawdź, czy twój telefon nie ma już wbudowanej opcji wyświetlania hasła, bo to zawsze najbezpieczniejsze rozwiązanie. Eksperci od cyberbezpieczeństwa przypominają także o tym, by co jakiś czas zmieniać wszystkie hasła, również do Wi-Fi. To nie tylko kwestia tego, że ktoś kradnie nam internet i obciąża sieć. Poznanie kodu dostępu do domowej sieci ułatwia ataki hakerów.

''Wydarzenia'': Obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Odznaczenia dla bohaterów Polsat News Polsat News