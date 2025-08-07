Zbigniew Preisner. Czym zasłynął polski kompozytor muzyki filmowej?

Zbigniew Preisner (ur. 1955) to słynny polski kompozytor muzyki filmowej i teatralnej. Tworzył muzykę m.in. do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, takich jak Bez końca (1984), cykl Dekalog (1988), cykl Trzy kolory (1993-1994) czy Podwójne życie Weroniki (1991). Komponował także muzykę do filmów Johna Irvina, Héctora Babenco, Agnieszki Holland, Louisa Mellego czy Luisa Mandokiego, dzięki czemu zyskał uznanie na całym świecie oraz zdobył liczne nagrody i nominacje. W sumie skomponował muzykę do ponad 80 filmów.

Podobnie jak wielu innych artystów, Zbigniew Preisner jest aktywny w mediach społecznościowych. Na jego oficjalnych profilach na Facebooku i Instagramie ukazują się regularnie wycinki z życia prywatnego i artystycznego kompozytora. Preisner jest zapalonym kociarzem i na wielu jego zdjęciach można zobaczyć go w towarzystwie kotów. Od kilku dni na jego facebookowym profilu zobaczyć można jednak zupełnie niepowiązane z artystą treści. To niestety sprawka cyberprzestępców, którzy przejęli jego konto, aby udostępniać spam. Co dokładnie się wydarzyło?

Twórca muzyki wydał komunikat. "Moje konto na Facebooku zostało zhakowane"

Polski kompozytor wyjaśnia, że to, co dzieje się obecnie na jego facebookowym profilu, jest wynikiem włamania na konto i kradzieży tożsamości. "Moi Drodzy, moje konto na Facebooku zostało zhakowane, wszystkie rolki, które dzisiaj się tam ukazały nie są mojego autorstwa. Zgłosiłem sprawę do Facebooka. Poinformuję Państwa jak odzyskam dostęp do mojego konta na Facebooku, a póki co proszę uważać" - napisał Zbigniew Preisner na Instagramie.

Na profilu słynnego autora muzyki, który obserwuje 69 tysięcy osób, od 2 sierpnia ukazują się filmiki przedstawiające maszyny budowlane, pojazdy czy prace fizyczne. Wiele wskazuje na to, że są to rolki kręcone w Azji. Niewykluczone więc, że za atakiem stoją chińscy hakerzy bądź też cyberprzestępcy, którzy sprzedają nielegalnie pozyskane profile jako tablice reklamowe dla azjatyckich wydawców treści. Z drugiej strony umieszczono tam również dane teleadresowe amerykańskiego przedsiębiorstwa z Dallas. Możliwe, że dla niepoznaki).

Atak spamu trwa już kilka dni i wygląda na to, że Zbigniewowi Preisnerowi nie udało się odzyskać dostępu do konta. "Sytuacja jest bardzo trudna i bardzo dla mnie smutna. Straciłem dostęp do konta, które mam od 16 lat" - dodaje artysta.

Czy da się odzyskać zhakowane konto na FB? Jest specjalna procedura

Włamanie na konto FB to przykra sprawa, która spotkała wiele osób. Mogło do tego dojść wskutek kliknięcia linku wiodącego do zainfekowanej strony, pobrania złośliwego oprogramowania, wprowadzenia danych na stronie phishingowej (która udaje np. stronę logowania Facebooka), wycieku hasła z innego serwisu (jeśli takiego samego używamy na Facebooku) lub przejęcia skrzynki e-mail, co umożliwia zresetowanie hasła. Istnieją jednak procedury, które pozwalają odzyskać konto, choć nie zawsze kończy się to pomyślnie. Warto jednak spróbować.

Co należy zrobić? W pierwszej kolejności zgłoś włamanie na konto Facebookowi. Możesz to zrobić na stronie www.facebook.com/hacked, zaznaczając opcję "Ktoś dostał się do mojego konta bez mojej zgody". Facebook ma procedury weryfikacji tożsamości i najpewniej poprosi osobę korzystającą z konta o zweryfikowanie się. Także znajomi ofiary mogą zgłaszać Facebookowi, że profil został zhakowany. Procedura krok po kroku została opisana w artykule "Odzyskiwanie konta na Facebooku, jeśli zostało zhakowane" w pomocy technicznej Facebooka.

Hakerzy przejęli konto Zbigniewa Preisnera. Na jego facebookowym profilu publikują spam Zrzut ekranu Facebook

Proces nie zawsze jest szybki i skuteczny. Nieraz bywa tak, że osoby tracą swoje konta bezpowrotnie i niestety muszą się z tym pogodzić. W przypadku Zbigniewa Preisnera minęło już 5 dni, odkąd na jego profilu pokazują się spamerskie filmiki, a na jego Instagramie nie ma żadnych aktualizacji, więc najpewniej Facebook nadal nie rozwiązał problemu.

