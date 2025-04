Nowe badanie przeprowadzone przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów ujawnia, że co trzeci Polak doświadczył kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych , jednak nie każdy zgłosił taki przypadek do służb.

- Oznacza to, że już co trzeci numer PESEL wpadł lub prawie trafił w ręce cyberprzestępców - podkreślili autorzy publikacji.

Najbardziej rozpowszechniony jest phishing , czyli podszywanie się pod osoby lub instytucje wzbudzające publiczne zaufanie . Może to być w formie fałszywego maila, SMS-a lub stron internetowych. W 2024 roku CERT Polska odnotował ponad 40 tysięcy incydentów związanych z phishingiem, co stanowiło 39 proc. wszystkich zarejestrowanych naruszeń.

Jak wygląda takie oszustwo? Ofiara może otrzymać maila, że konieczna jest dopłata do dostawy paczki, bo inaczej nie zostanie dostarczona pod adres. Jest to zazwyczaj drobna opłata, a strona, do której przenosi link, służy w rzeczywistości wyłudzeniu danych logowania do banku lub danych karty płatniczej. Innym przykładem jest konieczność zmiany hasła w wyniku jego ujawnienia - w ten sposób cyberprzestępca nakłania do jak najszybszej zmiany, przez co ofiara nieświadomie może podać aktualne hasło.