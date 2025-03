Cyberprzemoc i deepfake. Nowe zagrożenie dla prywatności online

Aż 96% wszystkich deepfake'ów, czyli obrazów i filmów generowanych przez sztuczną inteligencję i wykorzystujących do tego czyjeś podobizny, zawiera wizerunki kobiet i jest generowanych w celach pornograficznych.

Mimo że to stosunkowo nowa technologia, znaczna liczba kobiet na całym świecie musi mierzyć się z nadużyciami związanymi z AI. W samym USA, według badań , 25% kobiet twierdzi, że doświadczyła nadużyć online , w tym cyberprzemocy, doxxingu (upublicznienie prywatnych informacji o kimś innym), molestowania seksualnego i trollingu.

Młodsze pokolenie korzysta z mediów społecznościowych dwa razy więcej, niż starsze (stosunek wynosi 80% do 42%). Młodzi ludzie są bardziej narażeni na ataki, ponieważ mniej niepokoją się zachowaniem prywatności swoich danych osobowych w porównaniu ze starszym pokoleniem. W dzisiejszym świecie, gdzie cyfryzacja jest na pierwszym miejscu, wiele osób traci kontrolę nad swoimi danymi. Zagrożenia, które z tego płyną, obejmują m.in. kradzież tożsamości, wycieki danych, śledzenie czy phishing.

Wskazano w badaniach również, że kobiety znacznie częściej używają social mediów. Przez to są bardziej narażone na cyberprzemoc, hejt i utratę prywatności. Jak się przed tym bronić?

Uzasadniony lęk prowadzi do rozwiązań, które pomogą chronić dane osobowe twoje i najbliższych ci osób.

Przede wszystkim rozmawiajcie o prywatności w internecie. W świecie, w którym ludzie codziennie dzielą się myślami i zdjęciami, łatwo przekroczyć granicę bezpiecznego udzielania się w sieci. Dlatego warto zachęcić do chociażby ograniczenia swojego zasięgu, ustawiając profile w mediach społecznościowych na tryb "prywatny" , dzięki czemu można kontrolować, kto będzie nas obserwować.

Ważnym krokiem jest usunięcie informacji osobistych z wyszukiwarek, jeśli ich nie potrzebujemy - to pomoże chronić naszą prywatność. Wygoogluj się i zobacz, jakie informacje o tobie są dostępne. Jeśli znajdziesz coś, co cię zaniepokoi, sprawdź, czy możesz to usunąć.