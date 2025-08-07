Poszedł z psem na spacer. Uchwycił tajemniczy obiekt na niebie.

Nagranie, na którym udało się uchwycić niezidentyfikowany obiekt, zarejestrował we wtorek Andrew Clifton. Miało to miejsce podczas spędzania wolnego czasu z psem w paśmie wzgórz w zachodniej Anglii. Co udało się zarejestrować?

Niezidentyfikowany obiekt na niebie nagrany w Wielkiej Brytanii

5 sierpnia Andrew Clifton wybrał się z psem na spacer po Malvern Hills, paśmie wzgórz w zachodniej Anglii. Brytyjczyk bawił się z czworonogiem i rzucał mu frisbee. W międzyczasie nagrywał telefonem różne ujęcia i to właśnie na zarejestrowanych we wtorek filmach dostrzegł coś niezwykłego.

Brytyjczyk początkowo nie zauważył nic niezwykłego. Jego uwagę tajemniczy obiekt przykuł dopiero w domu, gdy usiadł do montażu filmów przechwyconych smartfonem. Po to, aby później udostępnić nagrania na własnych mediach społecznościowych (konkretnie na Facebooku).

Na jednym z ujęć, gdy pies skacze do góry w celu chwycenia pyskiem frisbee, pojawia się coś niezwykłego. To "strzałka", która poruszała się z bardzo dużą prędkością. Nie dziwi więc, że Clifton początkowo jej nie dostrzegł. Nawet w zwolnionym tempie obiekt leci naprawdę szybko. Obejrzyjcie to koniecznie ma poniższym nagraniu.

Czym są tajemnicze "strzałki"?

Strzałkami określa się niezidentyfikowane obiekty latające, które z wyglądu przypominają… podłużne strzałki. Poruszają się one z dużą prędkością w jednym kierunku. Do tego stopnia, że bardzo ciężko je uchwycić. Z informacji przekazanych na profilu Paranormalna Polska na Facebooku wynika, że tego typu "zjawiska" udało się wcześniej uchwycić m.in. z wykorzystaniem dronów.

Jeden z filmów ze "strzałką" w roli głównej, który został nagrany w 2024 r. dronem pod Krakowem, został poddany analizie, gdzie wykorzystano m.in. sztuczną inteligencję. Tak wykazała, że obiekt porusza się naprawdę z bardzo dużą prędkością. Oszacowano ją na co najmniej 100 metrów na sekundę.

Czy mamy tu do czynienia z UFO, czyli niezidentyfikowanymi obiektami latającymi? Trudno to jednoznacznie stwierdzić, ale badania nad tego typu zjawiskami prowadzone są od dłuższego czasu. Podobne analizy powstawały nawet na zlecenie NASA, gdzie mówiono o obiektach poruszających się z prędkością nawet 15 km/s, czyli 54 tys. km/h.

