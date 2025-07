Astronautka zobaczyła coś dziwnego nad Ziemią. Niesamowity błysk na niebie

Nichole "Vapor" Ayers to amerykańska astronautka z NASA, która jako pilotka misji SpaceX Crew-10 poleciała na Międzynarodową Stację Kosmiczną w marcu 2025 i będzie na niej przebywać przez pół roku jako członkini Expedition 72 i 73. Wraz z pozostałymi członkami SpaceX Crew-10, Soyuz ms-27 i Ax-4 przebywa obecnie na ISS i korzysta z modułu Cupola, którego okna skierowane są na Ziemię.

Z pokładu stacji kosmicznej można podziwiać nie tylko "błękitną planetę" w dzień i w nocy, ale także niezwykłe zjawiska z innej perspektywy. Tego właśnie doświadczyła Nichole Ayers, która zauważyła nad Ziemią coś dziwnego i chwyciła aparat, by zrobić temu zdjęcie. Nad Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi unosił się dziwny wir, a pod spodem nocne niebo było wyjątkowo rozświetlone. Co to za zjawisko?

Przejściowe zdarzenie świetlne na zdjęciu z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

"Po prostu wow. Kiedy byliśmy nad Meksykiem i USA dziś rano, złapałam tego duszka. Duszki (ang. sprites) to TLEs albo Transient Luminous Events (pol. "przejściowe zdarzenia świetlne"), do których dochodzi ponad chmurami i są one wywoływane przez intensywną aktywność elektryczną w chmurach burzowych poniżej" - tłumaczy Nichole Ayers.

Te błyski bywają także obserwowane z Ziemi, a ich opisy w literaturze naukowej pojawiały się już pod koniec XIX wieku. Był to dawniej niezrozumiały fenomen, dlatego nieraz sądzono, że to aktywność UFO. TLEs bywają nazywane różnie: czerwone duszki (ang. red sprites) przypominające też drzewa lub grzybnię, niebieskie strumienie albo dżety (ang. blue jets) przechodzące w czerwień bądź też elfy (ang. elves) o zielonej poświacie. Powstają one obok zwykłych piorunów, ale skierowane są w przeciwnym kierunku - w stronę kosmosu.

"Mamy świetny widok znad chmur, więc naukowcy mogą używać tego rodzaju zdjęć, aby lepiej rozumieć formowanie się, charakterystykę oraz relacje między TLEs i burzami" - dodaje astronautka z USA.

Pioruny wycelowane w kosmos. Skąd się biorą Transient Luminous Events?

Przejściowe zdarzenie świetlne występują w różnych warstwach atmosfery. Podczas gdy zwykłe pioruny z chmur burzowych uderzają w Ziemię w troposferze, Transient Luminous Events sięgają już wyżej. Niebieskie dżety sięgają stratosfery, czerwone duszki - mezosfery, a elfy - jonosfery. Z reguły im wyżej sięgają te wyładowania, tym szerszy mają zasięg.

Różne rodzaje Transient Luminous Events, wysokość i rozpiętość ich występowania National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (domena publiczna) Wikimedia Commons

Nazywa się je potocznie odwróconymi piorunami, ale nie jest to do końca poprawne, gdyż tym fenomenom brakuje niektórych cech błyskawic z troposfery. Naukowcy uważają, że są to wyładowania elektryczne albo wywoływane elektrycznie rodzaje plazmy świetlnej pojawiające się nad chmurami burzowymi i cumulonimbusami. Jak podaje NASA, są to "kolorowe wybuchy energii, które pojawiają się nad burzami jako wynik aktywności piorunowej występującej wewnątrz oraz pod burzami na Ziemi".

Transient Luminous Events są często wielokolorowe i przybierają fantastyczne kształty, np. drzew, meduz albo donutów. Od wieków działały one na wyobraźnię ludzi, którzy nadawali im nazwy pochodzące z folkloru lub bajek. Mogą one odgrywać ważną rolę w chemii górnych warstw atmosfery, a także zagrażać bezpieczeństwu lotów oraz zakłócać fale radiowe i inne sygnały.

