Meksykańskie duchy

Na Twitterze sporo osób miało okazję przekonać się o fantazji meksykańskiego prezydenta. Andrés Manuel López Obrador wrzucił tam dwa zdjęcia, z których jedno przedstawia tajemniczą postać siedzącą na drzewie. Miał być to mistyczny stwór, coś w rodzaju elfa o nazwie alux. Mitologiczne stworzenie cechuje (zgodnie z wierzeniami Majów) złośliwość i psotliwość.

Jak przyznał sam prezydent, “wszystko jest mistyczne". Najprawdopodobniej chciał on podkreślić swoje przywiązanie do wartości kulturowych i rdzennych kultur, które w dalszym ciągu zamieszkują Meksyk. Cały dowcip polega na tym, że zdjęcie to zostało wykonane najpewniej w Tajlandii, kilka lat temu. Jak twierdzi Obrador, leśnego stwora sfotografował jeden z inżynierów pracujących przy budowie specjalnej kolei na półwyspie Jukatan.