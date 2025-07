W skrócie Ziemia potrafi wyzwolić niesamowitą energię, powodując trzęsienia ziemi o destrukcyjnej sile, jak najnowszy wstrząs na Kamczatce o magnitudzie 8,8.

Trzęsienia ziemi o największej magnitudzie w historii instrumentalnych pomiarów doprowadziły do katastrof na całym świecie, znacząco wpływając na ludzkie życie i środowisko.

Kataklizmy te wielokrotnie generowały gigantyczne fale tsunami, których skutki odczuwano nawet na innych kontynentach.

Największa liczba ofiar często nie występuje przy najpotężniejszych wstrząsach — czynniki takie jak zaludnienie regionu i efekty wtórne bywają bardziej śmiercionośne niż sama magnituda.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Potężne trzęsienie ziemi na Kamczatce w Rosji. 8,8 w skali Richtera

29 lipca 2025 roku, o godzinie 23:24:50 UTC, rosyjska Kamczatka doświadczyła najsilniejszego wstrząsu sejsmicznego od ponad siedmiu dekad. Trzęsienie o magnitudzie 8,8 z epicentrum 119 km na wschód-południowy wschód od Pietropawłowska Kamczackiego, wystąpiło na głębokości (hipocentrum) około 20 km. Wstrząsy trwały kilka minut, a ich siła wywołała fale tsunami sięgające 4 metrów wysokości. Ewakuacje zarządzono nie tylko na wschodnim wybrzeżu Rosji, lecz także w Japonii, na Hawajach i w innych rejonach Pacyfiku. Mimo skali zjawiska, budynki na Kamczatce w większości wytrzymały, a straty ograniczyły się do pojedynczych uszkodzeń, m.in. w jednym z przedszkoli. Rosyjscy sejsmolodzy podkreślają, że to najpotężniejsze trzęsienie w regionie od 1952 roku.

Jak tegoroczne trzęsienie na Kamczatce wypada na tle największych w historii pomiarów sejsmicznych?

10 najsilniejszych trzęsień ziemi w historii pomiarów instrumentalnych

1960 - Trzęsienie ziemi w Valdivii, Chile (magnituda 9,5)

22 maja 1960 roku południowe Chile doświadczyło najsilniejszego trzęsienia ziemi w historii instrumentalnych pomiarów sejsmicznych. Wstrząsy, trwające około 10 minut, zniszczyły znaczne obszary kraju - od Valdivii po Puerto Montt. Wywołały też ogromne tsunami, które przetoczyło się przez Pacyfik, docierając m.in. na Hawaje, Filipiny, do Japonii i Nowej Zelandii.

Tsunami rozpoczęte przez trzęsienie ziemi w Chile National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)/HANDOUT Wikipedia

W samym Chile zginęło kilka tysięcy osób, a setki tysięcy zostało bez dachu nad głową. Fale zniszczyły porty, infrastrukturę i pola uprawne, a skutki odczuwano jeszcze wiele miesięcy później.

1964 - Trzęsienie ziemi w Zatoce Księcia Williama, Alaska, USA (magnituda 9,2)

Trzęsienie ziemi na Alasce w 1964 roku U.S. Army domena publiczna

27 marca 1964 roku, w Wielki Piątek, Alaskę nawiedziło najpotężniejsze w historii Stanów Zjednoczonych trzęsienie ziemi. Wstrząsy trwały około 4,5 minuty i spowodowały ogromne osunięcia ziemi, zniszczenie dróg, mostów i linii kolejowych. Wywołane nim tsunami dotarło do zachodniego wybrzeża USA i Kanady, a nawet na Hawaje. Największe zniszczenia odnotowano w Anchorage i w nadmorskich miasteczkach Alaski. Kataklizm kosztował życie 131 osób.

2004 - Trzęsienie ziemi i tsunami na Oceanie Indyjskim (magnituda 9,1)

Wieś u wybrzeży Sumatry w ruinie po tsunami, które nawiedziło Azję Południowo-Wschodnią. PH2(AW/SW/PJ) Philip A. McDaniel/U.S. Navy domena publiczna

26 grudnia 2004 roku doszło do podmorskiego trzęsienia ziemi u zachodnich wybrzeży Sumatry. Był to jeden z największych kataklizmów współczesności. Wstrząsy wywołały gigantyczne tsunami, które w niektórych miejscach osiągnęło wysokość ponad 30 metrów. Fale uderzyły w wybrzeża 14 krajów, m.in. Indonezji, Sri Lanki, Tajlandii, Indii i Somalii. Zginęło ponad 220 tysięcy ludzi, a miliony zostały ranne lub pozbawione domów. Skala tragedii doprowadziła do jednej z największych akcji humanitarnych w historii.

2011 - Trzęsienie ziemi i tsunami w Tōhoku, Japonia (magnituda 9,1)

11 marca 2011 roku w rejonie Tōhoku, u wschodnich wybrzeży Japonii, wystąpiło najsilniejsze trzęsienie w dziejach tego kraju. Wywołane nim tsunami zniszczyło całe miasta, w tym duże części prefektur Miyagi i Iwate. Fale doprowadziły także do awarii elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi, co stało się największym kryzysem nuklearnym od czasów Czarnobyla. Zginęło prawie 20 tysięcy osób, a setki tysięcy straciły domy. Skutki katastrofy, zarówno infrastrukturalne, jak i środowiskowe, Japonia odczuwa do dziś.

1952 - Trzęsienie ziemi w Severo-Kurilsku, ZSRR (magnituda 9,0)

4 listopada 1952 roku potężny wstrząs uderzył w rejon Wysp Kurylskich. Najbardziej ucierpiało miasto Severo-Kurilsk, które zostało niemal całkowicie zniszczone przez tsunami. Woda zalała miasto kilkukrotnie, co spowodowało śmierć ponad 2 tysięcy osób. Katastrofa ujawniła brak skutecznego systemu ostrzegania przed falami tsunami w tym rejonie, co stało się impulsem do wprowadzenia nowych procedur bezpieczeństwa.

1906 - Trzęsienie ziemi u wybrzeży Ekwadoru i Kolumbii (magnituda 8,8)

31 stycznia 1906 roku silny wstrząs na Oceanie Spokojnym wstrząsnął zachodnim wybrzeżem Ameryki Południowej. Powstałe tsunami dotarło na odległość tysięcy kilometrów. Fale były odnotowane m.in. w Kalifornii, Japonii i Nowej Zelandii. Liczbę ofiar szacuje się na kilkaset osób. Choć teren był wówczas stosunkowo słabo zaludniony, fala zniszczyła wiele nadmorskich osad rybackich.

2010 - Trzęsienie ziemi w Chile (magnituda 8,8)

Trzęsienie ziemi w Chile w 2010 roku Claudio Núñez/CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en) Wikimedia Commons

27 lutego 2010 roku południowe Chile ponownie znalazło się w epicentrum jednego z najsilniejszych trzęsień w historii. Wstrząsy trwały około 3 minuty i wywołały tsunami, które uderzyło w chilijskie wybrzeże, a następnie dotarło do wielu krajów basenu Pacyfiku. Kataklizm spowodował śmierć kilkuset osób i znaczne zniszczenia infrastruktury. Zrujnowane zostały m.in. porty, drogi i budynki mieszkalne.

2025 - Trzęsienie ziemi na Kamczatce, Rosja (magnituda 8,8)

Silne trzęsienie ziemi, które w tym roku uderzyło w Półwysep Kamczacki, znalazło się w gronie trzech wstrząsów o magnitudzie 8,8 w historii pomiarów instrumentalnych. Epicentrum znajdowało się w rejonie Pacyfiku, a wstrząsy były odczuwalne w wielu częściach rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Trwa ocena pełnej skali zniszczeń i strat.

1965 - Trzęsienie ziemi na Wyspach Szczurzych, Alaska, USA (magnituda 8,7)

4 lutego 1965 roku potężny wstrząs nawiedził zachodnią część łańcucha Aleutów. Trzęsienie wywołało umiarkowane tsunami, które dotarło do Hawajów i Japonii, ale zniszczenia były ograniczone z powodu oddalenia od dużych skupisk ludności. Mimo ogromnej energii sejsmicznej, liczba ofiar była minimalna.

1950 - Trzęsienie ziemi w Assamie i Tybecie (magnituda 8,6)

15 sierpnia 1950 roku silne trzęsienie ziemi nawiedziło górski region pogranicza Indii i Chin. Wstrząsy spowodowały masowe osunięcia ziemi, które zablokowały rzeki i zmieniły ich bieg. Skutkiem były powodzie i zniszczenie wielu miejscowości. Liczbę ofiar szacuje się na kilka tysięcy. Wydarzenie to pozostaje jednym z najsilniejszych trzęsień w historii lądowych obszarów Azji.

Powyższy ranking obejmuje jedynie okres pomiarów instrumentalnych, czyli od początku XX wieku. Jednak historia Ziemi zna także wcześniejsze, potężne wstrząsy, odnotowane w kronikach i przekazach. Oto dziesięć z nich, z uwzględnieniem zarówno współczesnych, jak i dawnych gigantycznych zdarzeń sejsmicznych:

22 maja 1960 - Valdivia, Chile - magnituda 9,5 27 marca 1964 - Zatoka Księcia Williama, Alaska - magnituda 9,2 26 stycznia 1700 - Cascadia, Ameryka Północna - magnituda 8,7-9,2 4 listopada 1952 - Severo-Kurilsk, ZSRR - magnituda 9,0 11 marca 2011 - Tōhoku, Japonia - magnituda 9,1 31 stycznia 1906 - Ekwador-Kolumbia - magnituda 8,8 27 lutego 2010 - Chile - magnituda 8,8 29 lipca 2025 - Kamczatka, Rosja - magnituda 8,8 4 lutego 1965 - Wyspy Szczurze, Alaska - magnituda 8,7 28 października 1746 - Lima, Peru - magnituda 8,6

Magnituda a liczba ofiar. Nie zawsze idzie to w parze

Warto zauważyć, że najsilniejsze trzęsienia ziemi pod względem magnitudy nie zawsze są tymi, które pochłaniają najwięcej ofiar. Trzęsienia o niższej magnitudzie, które występują w gęsto zaludnionych obszarach lub powodują osunięcia ziemi czy pożary, mogą być znacznie bardziej śmiercionośne. Przykładem jest trzęsienie ziemi w Shaanxi w Chinach w 1556 roku, które według szacunków zabiło około 830 000 osób, mimo że jego magnituda była znacznie niższa niż te z powyższej listy.

"Sławosz jest niezwykle wydajny" – koordynatorka misji o Polaku Polsat News