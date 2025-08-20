Za niezwykłą odporność odpowiada niedobór genu ISG15, regulującego odpowiedź immunologiczną. U osób z tą mutacją organizm jest w stanie lekkiego permanentnego stanu zapalnego - wystarczającego, by nie dopuścić do rozwinięcia się infekcji.

Nie znaleźliśmy jeszcze wirusa, który zdołałby przełamać te mechanizmy obronne

Mutacja, która nie dopuszcza wirusów

Badania krwi pacjentów ujawniły, że przechodzili one typowe choroby wieku dziecięcego, ale nigdy nie chorowali ciężko. Ich układ odpornościowy cały czas utrzymywał białka przeciwwirusowe w stanie gotowości.

Eksperymentalna terapia mRNA

Zespół Bogunovica postanowił sztucznie wywołać taki efekt u zwierząt laboratoryjnych. Dzięki modyfikacji opartej na technologii mRNA komórki gryzoni zaczęły produkować dziesięć kluczowych białek, które blokują wirusy na różnych etapach cyklu życiowego. Gdy poddano myszy i chomiki ekspozycji na SARS-CoV-2, infekcja została znacząco ograniczona, bez zakłócania reszty pracy układu odpornościowego.

Efekt ochronny trwał jednak zaledwie do czterech dni - to niewiele w porównaniu z tradycyjnymi szczepieniami, ale zdaniem badaczy taka krótka odporność może być bezcenna, np. jako tymczasowa ochrona dla personelu medycznego jeszcze przed opracowaniem dedykowanych szczepionek.

Wierzymy, że ta technologia zadziała nawet wtedy, gdy nie znamy jeszcze tożsamości wirusa

