Eksperymentalna szczepionka daje przełomowe efekty w leczeniu raka
Nowa szczepionka ELI-002 2P może zrewolucjonizować leczenie raka trzustki i jelita grubego. Wstępne badania wykazują, że preparat pobudza silną odpowiedź immunologiczną oraz może opóźnić lub nawet zapobiec nawrotom choroby, zwłaszcza u osób wysokiego ryzyka. Co istotne, szczepionka nie wymaga czasochłonnego przygotowywania dla każdego pacjenta, dzięki czemu jest produktem łatwo dostępnym dla szerszego grona chorych.
Nowa szczepionka przeciwnowotworowa, która stymuluje układ odpornościowy do zwalczania jednej z najczęstszych mutacji powodujących raka, wykazała obiecujące wyniki wstępne u pacjentów. Naukowcy w badaniu klinicznym fazy 1 testowali szczepionkę ELI-002 2P na 25 pacjentach leczonych z powodu raka trzustki i jelita grubego. Badanie prowadzone było częściowo przez UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center.
Silna odpowiedź immunologiczna na szczepionkę
Zgodnie z komunikatem prasowym UCLA, szczepionka może wywołać silną i długotrwałą odpowiedź immunologiczną oraz pomóc zapobiec lub opóźnić nawrót raka u pacjentów wysokiego ryzyka, których guzy są spowodowane mutacjami KRAS, odpowiadającymi za połowę przypadków raka jelita grubego i ponad 90 proc. przypadków raka trzustki.
Badania pokazują, że u ponad 80 proc. pacjentów chorych na raka trzustki dochodzi do nawrotu choroby po operacji, a u 40-50 proc. z nich nawrót następuje w ciągu pierwszego roku. W przypadku raka jelita grubego wskaźnik nawrotu wynosi od 30 proc. do 50 proc. i najczęściej następuje w ciągu dwóch lat po zabiegu chirurgicznym.
Okazało się, że u większości pacjentów (21 z 25) wytworzyły się komórki T specyficzne dla genu KRAS, co wskazuje na silniejszą odpowiedź immunologiczną. Dzięki eksperymentalnej szczepionce u 3 chorych na raka trzustki i 3 na raka jelita grubego biomarkery związane z guzem całkowicie zanikły.
Zobacz również:
- To ekscytujący postęp dla pacjentów z nowotworami wywoływanymi przez KRAS, zwłaszcza z rakiem trzustki, gdzie nawrót choroby po standardowym leczeniu jest niemal pewny, a skuteczne terapie są ograniczone - powiedział autor badania, dr Zev Wainberg. - Zaobserwowaliśmy, że pacjenci, u których rozwinęła się silna odpowiedź immunologiczna na szczepionkę, pozostali wolni od choroby i przeżyli znacznie dłużej, niż oczekiwano.
Masowa produkcja szczepionki dla szerokiego grona pacjentów
ELI-002 2P to gotowa szczepionka, która została zaprojektowana jako produkt standaryzowany. Dzięki niej układ odpornościowy jest stymulowany do rozpoznawania i atakowania komórek nowotworowych bez potrzeby czasochłonnego i złożonego procesu tworzenia unikalnej szczepionki dla każdego pacjenta.
Zobacz również:
Zespół badawczy zakończył już rekrutację do większego badania fazy 2 dotyczącego szczepionki ELI-002 7P, nowej generacji, która ma na celu zwalczanie szerszego zestawu mutacji KRAS.