Nowa szczepionka przeciwnowotworowa, która stymuluje układ odpornościowy do zwalczania jednej z najczęstszych mutacji powodujących raka, wykazała obiecujące wyniki wstępne u pacjentów. Naukowcy w badaniu klinicznym fazy 1 testowali szczepionkę ELI-002 2P na 25 pacjentach leczonych z powodu raka trzustki i jelita grubego. Badanie prowadzone było częściowo przez UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center.

Silna odpowiedź immunologiczna na szczepionkę

Zgodnie z komunikatem prasowym UCLA, szczepionka może wywołać silną i długotrwałą odpowiedź immunologiczną oraz pomóc zapobiec lub opóźnić nawrót raka u pacjentów wysokiego ryzyka, których guzy są spowodowane mutacjami KRAS, odpowiadającymi za połowę przypadków raka jelita grubego i ponad 90 proc. przypadków raka trzustki.

Badania pokazują, że u ponad 80 proc. pacjentów chorych na raka trzustki dochodzi do nawrotu choroby po operacji, a u 40-50 proc. z nich nawrót następuje w ciągu pierwszego roku. W przypadku raka jelita grubego wskaźnik nawrotu wynosi od 30 proc. do 50 proc. i najczęściej następuje w ciągu dwóch lat po zabiegu chirurgicznym.

Okazało się, że u większości pacjentów (21 z 25) wytworzyły się komórki T specyficzne dla genu KRAS, co wskazuje na silniejszą odpowiedź immunologiczną. Dzięki eksperymentalnej szczepionce u 3 chorych na raka trzustki i 3 na raka jelita grubego biomarkery związane z guzem całkowicie zanikły.

- To ekscytujący postęp dla pacjentów z nowotworami wywoływanymi przez KRAS, zwłaszcza z rakiem trzustki, gdzie nawrót choroby po standardowym leczeniu jest niemal pewny, a skuteczne terapie są ograniczone - powiedział autor badania, dr Zev Wainberg. - Zaobserwowaliśmy, że pacjenci, u których rozwinęła się silna odpowiedź immunologiczna na szczepionkę, pozostali wolni od choroby i przeżyli znacznie dłużej, niż oczekiwano.

Masowa produkcja szczepionki dla szerokiego grona pacjentów

ELI-002 2P to gotowa szczepionka, która została zaprojektowana jako produkt standaryzowany. Dzięki niej układ odpornościowy jest stymulowany do rozpoznawania i atakowania komórek nowotworowych bez potrzeby czasochłonnego i złożonego procesu tworzenia unikalnej szczepionki dla każdego pacjenta.

Zespół badawczy zakończył już rekrutację do większego badania fazy 2 dotyczącego szczepionki ELI-002 7P, nowej generacji, która ma na celu zwalczanie szerszego zestawu mutacji KRAS.

