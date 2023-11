Będzie przełom w leczeniu raka? Chodzi o specjalny żel

Jak wskazują naukowcy, nowy żel w połączeniu z immunoterapią daje obiecujące wyniki w modelach przedklinicznych. Specjalne leczenie prowadzi do regresji nowotworu i jednocześnie zwiększa szanse przeżycia pacjentów.

Specjaliści z Mass General Brigham oraz z Instytutu Kocha ds. Integracyjnych Badań nad Rakiem połączyli siły, by stworzyć także system podawania żelu, który zapewniałby precyzyjne dostarczanie leków i ich kontrolowane uwalnianie.

Jak mówią lekarze, bezpośrednie wstrzykiwanie leków przeciwnowotworowych do guza jest obiecującą metodą w stosunku do leczenia guzów litych. Jednakże dotychczasowe badania były ograniczone ze względu na wspomnianą już precyzję podania leków oraz tempo ich rozprzestrzeniania.

Innowacyjny żel do walki z guzami

Nowoopracowany żel jest wstrzykiwany do guza, tam ulega krzepnięciu niedługo po zabiegu. Substancja zawiera specjalny środek obrazujący, który zapewnia lepszą widoczność formy nowotworu na tomografii komputerowej. Utrzymuje także wysokie stężenie leków w celu kontrolowanego ich uwalniania.

Naukowcy wskazują, że substancja rozwiązuje kwestie praktyczności i widoczności, dzięki czemu radiolodzy mają pewność, że podane leki pozostaną w konkretnym obszarze ciała.

Dodatkowo żel "szkoli" układ odpornościowy pacjenta do rozpoznawania i atakowania nie tylko miejsca wstrzyknięcia (guz), ale również innych obszarów ciała, w których może pojawić się ten sam nowotwór.

Testy skuteczności żelu odbyły się na mysich modelach raka jelita grubego i raka piersi - tego rodzaju nowotwory odznaczają się odpornością na immunoterapię. Badania wykazały, że żel poprawia wskaźniki przeżycia w obu modelach nowotworowych. W poszczególnych przypadkach zaobserwowano nawet całkowitą regresję choroby, zarówno w miejscach, gdzie żel został wstrzyknięty, jak i w innych miejscach, gdzie pojawiły się przerzuty.

- Te dwa nowotwory pozostają trudne do leczenia do dziś, mimo że immunoterapie zmieniają sposób, w jaki myślimy o leczeniu. Fakt, że byliśmy w stanie wywołać odpowiedzi w odległych guzach w tych modelach raka, był wielkim sukcesem - powiedział współautor Giovanni Traverso z Department of Medicine w Brigham and Women's Hospital, członek-założyciel systemu opieki zdrowotnej Mass General Brigham i profesor nadzwyczajny na Wydziale Inżynierii Mechanicznej w MIT.

Specjaliści są optymistycznie nastawieni do tego, by przenieść testy na ludzi, jednakże podkreślają, że aby to zrobić, należy przeprowadzić wcześniej szereg dodatkowych, szczegółowych i specjalistycznych badań. Jednocześnie lekarze wskazują, że leczenie pacjentów pojedynczym zastrzykiem może przynieść potencjalnie ogromne korzyści.

- Jest to wczesny dowód słuszności koncepcji, ale wszyscy aktywnie współpracujemy, aby spróbować udostępnić te technologie pacjentom. Możliwość leczenia pacjentów pojedynczym zastrzykiem może przynieść wiele korzyści i uważamy, że ta technologia może pomóc w leczeniu nowotworów, które są obecnie trudne do leczenia - powiedział dr Eric Wehrenberg-Klee z Wydziału Radiologii w Massachusetts General Hospital i jeden z pierwszych autorów badania.

Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym Advanced Healthcare Materials .