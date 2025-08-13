Stworzyli media społecznościowe dla AI. Boty zaczęły się kłócić

Paula Drechsler

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Amsterdamskiego obejmowało umieszczenie setek botów AI na specjalnej platformie mediów społecznościowych, pozbawionej reklam i sugestii algorytmów. Eksperymenty obejmowały kilka scenariuszy i tysiące interakcji botów - które szybko zaczęły tworzyć grupy. Wnioski pomogły rzucić nowe światło na zachowania ludzi w mediach społecznościowych.

Boty uruchomione na prostej platformie mediów społecznościowych zaczęły tworzyć grupki. Zdjęcie ilustracyjne.
Media społecznościowe dla sztucznej inteligencji. To ważny eksperyment

Efekt kabiny pogłosowej (ang. echo chambers) to interesujące zjawisko. Polega na tym, że ludzie z danej grupy (środowiska, ekosystemu) wystawieni są na źródła informacji, które wzmacniają ich wcześniejsze przekonania. W takim "zamkniętym kręgu" ciągle odbierają te same opinie, co utwierdza ich w dotychczasowych poglądach i utrudnia zetknięcie się z innymi punktami widzenia. To może powodować, że przekonania stają się coraz bardziej skrajne i rośnie polaryzacja - podział między grupami. Widać to dobrze w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy X.

Naukowcy z Uniwersytetu Amsterdamskiego podjęli się zbadania, czy ten internetowy efekt kabiny pogłosowej i idąca za tym polaryzacja społeczna są wynikiem działania algorytmów, czy też są zakorzenione głębiej - w samym sposobie naszych interakcji. W tym celu badacze skorzystali ze specjalnie postawionej platformy społecznościowej - na której obserwowali jak zachowują się nie ludzie, lecz boty AI.

Boty AI udowodniły, że tu nie chodzi o algorytmy. Naukowcy potwierdzają

Specjaliści badali interakcje pomiędzy botami AI i treściami publikowanymi na platformie, która została odpowiednio przygotowana - była pozbawiona algorytmów, reklam i mechanizmów rekomendacji, które są wszechobecne w popularnych mediach społecznościowych. Testy obejmowały 500 chatbotów opartych na modelu GPT-4o mini firmy OpenAI. W eksperymencie przypisano im zróżnicowane persony i przeprowadzono 5 różnych scenariuszy, z których każdy obejmował ok. 10000 akcji botów. Za każdym razem AI miała tendencję do obserwowania treści zgodnych z poglądami pasującymi do przypisanej jej persony.

Wnioski? Sztuczna inteligencja i tak poszła na "wojnę" - tworzyły się grupki botów. Nawet bez algorytmów efekt kabiny pogłosowej miał tu miejsce. To sugeruje, że problem nie leży wyłącznie w technologii, ale w sposobie, w jaki ludzie (i AI uczące się od ludzi) wchodzą w interakcje. Boty AI samodzielnie dobierały się w grupy według przypisanych im poglądów politycznych. Najbardziej skrajne i stronnicze treści zdobywały najwięcej obserwujących i udostępnień. 

- Platformy mediów społecznościowych są powszechnie powiązane ze szkodami społecznymi, w tym rosnącą polaryzacją i niszczeniem konstruktywnej debaty. Czy problemy te można złagodzić poprzez interwencje prospołeczne? - postawili sobie pytanie badacze i spróbowali różnych metod.

ChatGPT rośnie jak na drożdżach. Rekordowa liczba użytkowników.
Do badań wykorzystano boty oparte na modelu firmy OpenAI - GPT‑4o mini. Tanim kosztem i dzięki niskim opóźnieniom umożliwia on wykonywanie szerokiego zakresu zadań. Zdjęcie ilustracyjne.Franz26Pixabay.com

Eksperyment na botach AI ujawnia prawdę o podziałach w mediach społecznościowych?

Testowano różne sposoby przeciwdziałania polaryzacji. Wykorzystano tutaj zarówno proste rozwiązania - czyli ukrywanie liczby polubień i udostępnień, jak i bardziej zaawansowane metody - typu specjalne promowanie materiałów z odmiennymi poglądami. Żadna z metod nie przyniosła znaczącej poprawy - maksymalnie odnotowano ok. 6 proc. zmiany w zachowaniu botów. W niektórych przypadkach polaryzacja wręcz się pogłębiła.

Wychodzi na to, że chatboty odzwierciedlają ludzkie zachowania, które są już ukształtowane przez dekady interakcji w środowisku zdominowanym przez algorytmy. Po prostu ogólna struktura mediów społecznościowych może być nieodpowiednia dla zdrowej debaty - nawet bez algorytmów, użytkownicy (lub ich cyfrowe odpowiedniki) wykazują tendencję do polaryzacji. Na podstawie tych eksperymentów z holenderskiego uniwersytetu można więc stwierdzić, że media społecznościowe nie tworzą problemu polaryzacji - ale jednak go pogłębiają. Wyniki badań można znaleźć na łamach arXiv.

