Każda epoka zostawiała po sobie ślad w postaci niezwykłych budowli. Od egipskich piramid, przez inkaskie miasto w górach, aż po ruiny, które wciąż kryją tajemnice dawnych cywilizacji - dzieła rąk ludzkich zachwycają swoją skalą, kunsztem i symboliką. Część z nich pełniła funkcje religijne, inne obronne, jeszcze inne miały olśniewać władców i poddanych. Choć ich wizerunki pojawiają się w podręcznikach, filmach czy reklamach, prawdziwa wiedza o nich nie zawsze jest oczywista.