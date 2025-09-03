Najsłynniejsze budowle świata. Tylko nieliczni mają 10/10 w tym quizie
Od tysięcy lat ludzie stawiali budowle, które miały przetrwać wieki - piramidy, świątynie, mury i miasta w chmurach. Dziś zachwycają podróżników i badaczy, a ich obrazy znamy wszyscy. Ale sprawdźmy, czy rzeczywiście o tych cudach wiesz wszystko? 10/10 zdobędzie niewielu.
Każda epoka zostawiała po sobie ślad w postaci niezwykłych budowli. Od egipskich piramid, przez inkaskie miasto w górach, aż po ruiny, które wciąż kryją tajemnice dawnych cywilizacji - dzieła rąk ludzkich zachwycają swoją skalą, kunsztem i symboliką. Część z nich pełniła funkcje religijne, inne obronne, jeszcze inne miały olśniewać władców i poddanych. Choć ich wizerunki pojawiają się w podręcznikach, filmach czy reklamach, prawdziwa wiedza o nich nie zawsze jest oczywista.
Ten quiz to okazja, by sprawdzić, jak dobrze znasz największe cuda stworzone przez człowieka. Łatwe pytania rozgrzeją cię na początek, ale im dalej, tym trudniej. 10/10 zdobędą tylko najlepsi!