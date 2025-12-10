Naukowcy od dawna wiedzą, że regularna aktywność fizyczna obniża ryzyko wielu nowotworów, ale mechanizmy tego efektu pozostawały dotychczas zagadką. Nowe badanie zespołu z Yale University proponuje jednak wyjaśnienie, sugerując, że kluczowa może być zmiana metaboliczna, która "przekierowuje" energię z komórek rakowych do mięśni.

Rak nie lubi ćwiczeń

Badacze podzielili myszy z guzami piersi lub czerniaka na grupy według diety i poziomu aktywności fizycznej. Dzięki śledzeniu metabolizmu glukozy w organizmach zwierząt odkryli, że aktywne myszy efektywnie "odciągały" paliwo od komórek rakowych i kierowały je do mięśni. Po czterech tygodniach regularnego biegania na kołowrotku myszy na diecie wysokotłuszczowej miały nawet o 60 proc. mniejsze guzy w porównaniu do ich nieaktywnych odpowiedników.

Rozwiń

Metaboliczna pułapka dla nowotworów

Analiza molekularna ujawniła 417 genów związanych z metabolizmem, które u aktywnych myszy były inaczej wyrażane niż u myszy otyłych, lecz nieaktywnych. Zmiany te wskazywały, że guzy weszły w tryb wysokiego stresu i ograniczonej zdolności wzrostu. Szczególnie istotne okazało się obniżenie aktywności białka mTOR w nowotworach, co może hamować ich rozwój. Naukowcy sugerują, że glukoza jest kluczowym mediatorem metabolicznym efektu antynowotworowego ćwiczeń.

Eksperyment wykazał, że mechanizmy te działają w przypadku różnych typów nowotworów, co sugeruje, że aktywność fizyczna może mieć szerokie znaczenie profilaktyczne. Myszy otyłe, które ćwiczyły przez dwa tygodnie przed wszczepieniem guzów, również rozwijały mniejsze nowotwory, co wskazuje na potencjalną rolę treningu przed wystąpieniem choroby.

Choć wyniki są obiecujące, naukowcy podkreślają, że potrzeba dalszych badań u ludzi, aby potwierdzić skuteczność mechanizmów metabolicznych. Planowane są badania z udziałem pacjentów i różnymi rodzajami ćwiczeń, co może pomóc w precyzyjnej onkologii i opracowaniu terapii wspierających pacjentów, którzy nie mogą aktywnie trenować.

