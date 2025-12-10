Spis treści: "Twój algorytm" na Instagramie. Oglądaj to, co cię interesuje Każdy w swojej bańce. Kontrola nad algorytmem czy tylko iluzja?

"Twój algorytm" na Instagramie. Oglądaj to, co cię interesuje

Coraz częściej można natknąć się na refleksję, że naszym życiem (a przynajmniej uwagą, nieraz przez wiele godzin dziennie) rządzą algorytmy kilku firm. Meta, Google i X Corp. decydują o tym, co nam się wyświetla. Algorytm karmi się naszymi wcześniejszymi interakcjami i czasem spędzonym na oglądaniu danych treści. Kształtuje on feed tak, aby zatrzymać nas jak najdłużej w aplikacji i wyświetlić nam jak najwięcej reklam.

Ten model biznesowy działa świetnie, big tech zarabia, a użytkownicy się uzależniają. W wyniku nacisków, m.in. ze strony Unii Europejskiej, na platformach Facebook i Instagram wprowadzono pewne udogodnienia dające użytkownikom większą kontrolę (np. czasu przed ekranem), ale to nie koniec zmian.

Kolejną nowością zaprezentowaną dzisiaj (10 grudnia) przez Instagram jest funkcja "Twój algorytm". Jak sugeruje nazwa, pozwala ona użytkownikom przejąć kontrolę nad algorytmem... A przynajmniej daje takie wrażenie. O co tu chodzi? Do tej pory algorytm Instagrama wnioskował o naszych zainteresowaniach na podstawie naszych wcześniejszych aktywności. Teraz jako użytkownicy będziemy mogli mu pomóc, samodzielnie zaznaczając interesujące nas tematy, których chcemy w przyszłości widzieć więcej. Na pierwszy ogień poszły rolki.

"Podczas gdy wasze zainteresowania ewoluują z czasem, chcemy dać wam więcej pełnych znaczenia sposobów na kontrolowanie tego, co widzicie na Instagramie, zaczynając od Rolek. Przy wykorzystaniu AI możecie teraz łatwiej przeglądać i personalizować tematy, które nadają kształt waszym Rolkom, co sprawi, że rekomendacje będą dawały poczucie jeszcze lepiej skrojonych pod was" - przekazała Meta.

Każdy w swojej bańce. Kontrola nad algorytmem czy tylko iluzja?

Dlaczego jako pierwsze z "Twoim algorytmem" zostały zintegrowane właśnie rolki? Prawdopodobnie chodzi o to, że jest to najdłużej przewijana sekcja Instagrama, która niczym TikTok oferuje użytkownikom spersonalizowany strumień potencjalnie interesujących treści, z których każda kolejna ma przyciągnąć uwagę jeszcze na chwilę, aż tu mija godzina albo i więcej... Scrollowanie krótkich treści wideo potrafi wciągnąć, a po takim seansie czujemy się co najwyżej przebodźcowani.

Gdy skorzystamy z "Twojego algorytmu" możemy liczyć na to, że ów strumień będzie jeszcze bardziej spersonalizowany, co oznacza, że paradoksalnie może nas zatrzymać na dłużej, mocniej odpowiadając naszym zainteresowaniom. W kontekście uzależnienia od social mediów nie napawa to zbytnim optymizmem, niemniej jednak należy docenić fakt, że gigant big tech daje użytkownikom więcej kontroli nad ich feedem czy nawet nad algorytmem. Choć znów - może to być tylo iluzja kontroli.

"Your Algorithm" jest od dzisiaj (10 grudnia) dostępny dla użytkowników z USA, a "wkrótce" stanie się dostępny globalnie w języku angielskim. Meta przygotowuje też podobną funkcję w aplikacji Threads. Firma poinformowała również, że dodaje funkcję, która pozwala użytkownikom wyjaśnić, dlaczego dana treść w Rolkach albo na Facebooku nie jest dla nas odpowiednia.

Co dalej? W kolejnych miesiącach Meta planuje "wprowadzić nowe sposoby kształtowania waszego Feedu i dostarczania feedbacku waszemu algorytmowi". Prawdopodobnie dzięki temu użytkownicy zamkną się jeszcze bardziej w swoich bańkach informacyjnych.

