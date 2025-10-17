Sztuczna inteligencja wprowadza liczne ułatwienia, ale niesie ze sobą także zagrożenia. Jeśli macie dzieci i chcecie lepiej kontrolować je pod kątem dostępu do narzędzi AI znajdujących się w serwisie Facebook, to wkrótce będziecie to możliwe. Meta ogłosiła pakiet nowych funkcji z zakresu kontroli rodzicielskiej.

Rodzice mogą ograniczyć dostęp do Meta AI i czatbotów na Facebooku

Dzisiejszy Facebook jest wręcz naszprycowany sztuczną inteligencją. W zasadzie do takiego stopnia, że młodsi użytkownicy mogą mieć nierzadko problem z rozróżnieniem konwersacji z prawdziwymi ludźmi a czatbotami. Meta o tym wie i dlatego dla rodziców przygotowano nowy pakiet, który ułatwi zapanowanie nad dostępem do AI przez nieletnich. Co można zrobić?

Przede wszystkim rodzice dostają narzędzia, które pozwolą wyłączyć nastolatkom dostęp do rozmów z botami AI tworzonymi przez użytkowników platformy. Następnie mamy wgląd w tematy, które są obiektem konwersacji dzieci z postaciami AI oraz asystentem Meta AI, który w Polsce został udostępniony wcześniej w tym roku.

Zdajemy sobie sprawę, że rodzice mają już mnóstwo pracy, jeśli chodzi o bezpieczne korzystanie z internetu z nastoletnimi dziećmi, dlatego staramy się zapewnić im przydatne narzędzia i zasoby, które ułatwią im to zadanie, zwłaszcza gdy myślą o nowych technologiach, takich jak sztuczna inteligencja

To oczywiście tylko część opcji, którymi dysponują rodzice dzieci korzystających z Facebooka. Jest ich znacznie więcej i można je znaleźć w funkcji Konto nastolatka.

Zapowiedziane zmiany trafią także do serwisu Instagram

Meta dodaje, że zapowiedziane dziś narzędzia to nie wszystko i w przygotowaniu są kolejne. Ma to być odpowiedź na rozwijającą się dynamicznie sztuczną inteligencją, co sprawia, że należy się pod tym kątem dostosowywać. Zapowiedziane dziś opcje trafią także do platformy Instagram. Ma to nastąpić w przyszłym roku. Początkowo będą udostępniane w lokalizacjach, gdzie używany jest język angielski.

Oczywiście wymienione wyżej narzędzia z pewnością są mile widziane i pozwolą w jakimś stopniu zapanować nad tym, co nasze dzieci robią na Facebooku czy w innych aplikacjach, ale nie zastąpi to rozmowy oraz edukowania naszych pociech w zakresie technologii opartych na sztucznej inteligencji, których w internecie jest coraz więcej.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP