Meta AI debiutuje w Polsce. Sztuczna inteligencja na Facebooku

Meta AI wkracza do Polski. Sztuczna inteligencja Marka Zuckerberga będzie dostępna w aplikacjach Facebook, Messenger, Instagram oraz WhatsApp. W ten sposób użytkownicy platform uzyskają dostęp do różnych funkcji bazujących na AI. Szlaki przetrze inteligentny czatbot i będzie go można używać za darmo.