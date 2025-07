W tym samym czasie xAI zapowiedziała nowy produkt, a mianowicie "Grok for Government". Firma deklaruje, że dostarczy amerykańskim instytucjom "najnowocześniejsze produkty AI", a jej technologie mają trafić nie tylko do Departamentu Obrony, lecz także do innych agencji federalnych, które będą mogły nabywać je za pośrednictwem oficjalnego rządowego systemu zakupów (GSA). Plany xAI obejmują rozwój modeli AI dostosowanych do potrzeb bezpieczeństwa narodowego, ochrony zdrowia, badań naukowych oraz aplikacji działających w środowiskach o najwyższym stopniu tajności.