Polski rząd wnosi skargę na Groka. "Elon Musk musi ponieść karę"

Czatbot Grok działający na platformie X w ostatnich dniach wyrwał się spod kontroli. Ostatnia aktualizacja wyłączyła mu filtry i zaczął on powtarzać po użytkownikach obelżywe treści. Zdołał już obrazić Donalda Tuska, Romana Giertycha, Jana Pawła II, a nawet samego Elona Muska, szefa firmy xAI rozwijającej tę sztuczną inteligencję. Pojawił się wniosek, by polski rząd zajął się tym problemem. Choć początkowo wydawało się to tylko polityczną grą, Polska faktycznie zadziałała w tej sprawie. "Nie pozwolimy, by amerykańskie platformy robiły w Polsce, co im się podoba" - zapowiedział minister cyfryzacji. Poszło już pismo do Komisji Europejskiej.