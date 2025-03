Kolejne zmiany dotyczące platformy społecznościowej X

Przejęcie Twittera (obecnie X) przez Elona Muska przyniosło sporo zmian na platformie. Dużo użytkowników zrezygnowało z prowadzenia tam konta, a obecny dobór treści i sposób zarządzania platformą doprowadziły także do odpływu reklamodawców.

Niedawno firma badawcza Emarketer donosiła, że widać tu pewien trend wzrostowy - po zmianie władzy w USA i zmianie pozycji Elona Muska X jest na dobrej drodze do tego, by zwiększyć przychody z reklam. Teraz jednak doszło do kolejnego zwrotu akcji - Elon Musk sprzedał bowiem platformę.

Elon Musk sprzedał X... samemu sobie. xAI to także jego firma

Tuż po informacji, że po raz pierwszy od przejęcia przez Elona Muska serwisu X (dawniej Twitter), notuje on powolny wzrost przychodów z reklam, doszło do zaskakującego obrotu spraw. Musk zdecydował o sprzedaży platformy... samemu sobie.

Serwis znalazł nabywcę w postaci firmy xAI, również należącej do Elona Muska. Zajmująca się sztuczną inteligencją firma nabyła X na podstawie transakcji w całości opartej na akcjach o wartości 33 miliardów dolarów. Firma xAI została zarejestrowana przez Elona Muska w Nevadzie 9 marca 2023 r. Jest odpowiedzialna m.in. za opracowanie czatbota AI o nazwie Grok.

Elon Musk sprzedał X swojej innej firmie - xAI. Grok to czatbot opracowany przez xAI. Grok odniósł się do wpisów użytkowników X na temat transakcji. Twitter: Grok materiał zewnętrzny

Kolejne kroki Muska. "Przyszłości xAI i X są ze sobą powiązane"

"Połączenie wycenia xAI na 80 miliardów dolarów, a X na 33 miliardy dolarów (45 miliardów dolarów minus 12 miliardów dolarów długu)", podał Elon Musk. O co tu chodzi?

- Przyszłości xAI i X są ze sobą powiązane. Dziś oficjalnie robimy krok w kierunku połączenia danych, modeli, obliczeń, dystrybucji i talentów. To połączenie uwolni ogromny potencjał, łącząc zaawansowane możliwości i wiedzę xAI w zakresie sztucznej inteligencji z ogromnym zasięgiem X. Połączona firma będzie dostarczać inteligentniejsze, bardziej znaczące doświadczenia miliardom ludzi, pozostając wierną naszej podstawowej misji poszukiwania prawdy i pogłębiania wiedzy. Pozwoli nam to zbudować platformę, która nie tylko odzwierciedla świat, ale aktywnie przyspiesza ludzki postęp - skwitował Elon Musk we wpisie na X.

Rozwiń

Co oznacza sprzedaż seriwsu X dla jego użytkowników?

Agencja Reuters przekazała, że trudno mówić o konkretnych ustaleniach, bo wiele szczegółów umowy pozostaje niejasnych, np. to, w jaki sposób platformy będą teraz zarządzane. Obie firmy są spółkami prywatnymi, co oznacza, że nie muszą też ujawniać swoich finansów opinii publicznej.

Musk przeprowadzał już podobne konsolidacje własnych firm w przeszłości. Póki co nie wiadomo, czy obecny ruch zmieni cokolwiek dla użytkowników X. Firma xAI i tak już teraz wykorzystuje to, co publikują internauci na X do trenowania swoich modeli sztucznej inteligencji. Być może ten krok wraz z informacją o wpływach z reklam złagodzi jednak nieco niepokoje inwestorów, wskazuje ABC News.

