Przypomnijmy, że wspólna przygoda obu panów zaczęła się w 2015 roku, kiedy wspólnie zakładali OpenAI - organizację non profit, której celem był rozwój sztucznej inteligencji dla dobra ludzkości. Z czasem ich wizja działania zaczęła się mocno różnić i w 2018 roku ich drogi się rozeszły, co stało się zarzewiem konfliktu, który eskalował w ubiegłym roku.

Najbogatszy człowiek świata złożył nawet kilka pozwów przeciwko swojej byłej firmie, oskarżając ją o odchodzenie od pierwotnych wartości. Co więcej, ostatnio próbował nawet sabotować zapowiedziany przez Donalda Trumpa projekt rozwoju AI o nazwie Stargate , przekonując, że zaangażowani producenci - w tym Sam Altman - nie mają pieniędzy potrzebnych do pozyskania finansowania.

No cóż, teraz Elon Musk ma zamiar po prostu kupić OpenAI, co potwierdził jego adwokat Marc Toberoff, informując, że propozycja dotycząca "wszystkich aktywów" OpenAI i kwoty 97,4 miliarda dolarów jest poważna i została złożona zarządowi w poniedziałek. Bo jak przekonuje najbogatszy człowiek świata, "czas, aby OpenAI wróciło do inicjatywy opartej na otwartym kodzie źródłowym i skupionej na bezpieczeństwie, jaką miało być od początku. Zadbamy, by tak się stało".