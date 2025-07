Wygląda na to, że pandemia COVID-19 odbiła się na zdrowiu nas wszystkich, bo jak przekonuje dr Ali-Reza Mohammadi-Nejad, autor nowego badania opublikowanego w Nature Communications, nawet osoby, którym udało się uniknąć zachorowania, wykazywały "wyraźne oznaki przyspieszonego starzenia się mózgu" .

Badanie oparto na analizie skanów mózgu niemal 1000 uczestników brytyjskiego projektu UK Biobank - połowa z nich miała wykonane skany mózgu zarówno przed pandemią, jak i po niej. Naukowcy porównali ich wyniki z modelem "mózgu zdrowego" stworzonego na danych od 15 tys. osób, a wnioski są niepokojące, ponieważ po pandemii średni wiek biologiczny mózgu był wyższy o około 5,5 miesiąca w stosunku do wieku rzeczywistego.

Zmiany te były bardziej widoczne u mężczyzn, osób starszych oraz osób z uboższych środowisk. Najgorzej wypadły zaś osoby, które przeszły COVID-19, bo chociaż starzenie mózgu odnotowano u wszystkich badanych, radziły sobie one gorzej w testach poznawczych przeprowadzanych po pandemii - pogorszeniu uległy m.in. pamięć robocza, zdolności koncentracji oraz szybkość reakcji.

Nie wiadomo jeszcze, czy obserwowane zmiany w mózgu są trwałe. Naukowcy przyznają, że potrzebne będą dalsze badania, by ocenić, czy mózg jest w stanie "odmłodnieć" w sprzyjających warunkach, ale nie jest to wykluczone, bo ma on "ogromną plastyczność i w odpowiednim środowisku i przy odpowiedniej stymulacji może się częściowo zregenerować".