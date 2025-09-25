Time Out wskazuje "najfajniejsze dzielnice świata" 2025

Pierwsze miejsce w tegorocznym zestawieniu zdobyła tokijska dzielnica Jimbōchō, którą Time Out określa mianem "bibliofilskiej nirwany". To kolebka około 130 antykwariatów i księgarni, wśród których - jako doskonałe punkty startowe dla dnia spędzonego na literackich poszukiwaniach - magazyn wyróżnia Isseido Booksellers i Kitazawa Bookstore. Ale Jimbōchō to nie tylko książki, a także unikalna kultura kawiarni i aromatyczne domy curry, które tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca.

Przegląd światowych perełek

Za tokijskim Jimbōchō w rankingu plasują się kolejne niezwykłe lokalizacje, jak Borgerhout w belgijskiej Antwerpii, określany "kreatywnym sercem" miasta. Time Out zachwala jego świetne knajpki i liczne galerie, jak Café Josee czy Pizza Gallery, łączące sztukę z jedzeniem. Idealnym momentem na wizytę jest kwartalna impreza Borger Nocturne, kiedy dzielnica tętni życiem do późna.

Na uwagę zasługuje także Barra Funda w São Paulo (Brazylia), która zawdzięcza trzecie miejsce "niepowtarzalnemu, wyluzowanemu i kreatywnemu klimatowi" oraz industrialnej historii. W pierwszej piątce zmieściły się jeszcze londyńska Camberwell, doceniona za "młodzieńczą atmosferę, niezależnego ducha i multikulturalizm" oraz Avondale w Chicago. Ta najwyżej notowana amerykańska dzielnica to raj dla miłośników winnych barów, studiów wellness i sal koncertowych. Time Out chwali też jej oryginalną scenę małych biznesów, w tym retro kręgielnię Avondale Bowl i bar Consignment Lounge o klimacie sklepu z antykami.

Powracające gwiazdy i globalny zasięg

Lista obejmuje łącznie 39 miejsc na całym świecie. Większość z nich debiutuje w rankingu na 2025 rok, ale jest też garstka miejsc, które pojawiają się po raz drugi lub trzeci. Należy do nich Anjos w Lizbonie (miejsce 12. w 2025, 34. w 2021), które jest domem dla najfajniejszych sklepów koncepcyjnych i butików w mieście.

Niektóre dzielnice mogły pojawić się w rankingu lata temu i teraz doświadczają drugiej młodości, podczas gdy inne wciąż są w szczytowym momencie rozkwitu

Top 10 Najfajniejszych Dzielnic Świata 2025:

Jimbōchō, Tokio, Japonia Borgerhout, Antwerpia, Belgia Barra Funda, São Paulo, Brazylia Camberwell, Londyn, Wielka Brytania Avondale, Chicago, USA Mullae-dong, Seul, Korea Południowa Ménilmontant, Paryż, Francja Nakatsu, Osaka, Japonia Vallila, Helsinki, Finlandia Labone, Akra, Ghana

Jak powstaje ranking?

Warto podkreślić, że lista Time Out nie jest zwykłym głosowaniem. To rezultat nominacji zgłaszanych przez globalną sieć redaktorów i lokalnych ekspertów. Finalna klasyfikacja bierze pod uwagę takie kryteria, jak kultura, życie społeczne, jakość życia, scena gastronomiczna oraz "trudny do zdefiniowania duch" danego miejsca.

Największym wnioskiem z tegorocznego rankingu jest to, jak bardzo nasze dzielnice są kształtowane przez lokalne społeczności i dla nich. Lista łączy zarówno dobrze znane i uwielbiane miejsca, jak i te mniej oczywiste, "miejsca, które mieszkańcy naprawdę kochają i które zasługują na taką samą uwagę jak główne turystyczne centra miasta"

