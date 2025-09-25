Time Out wskazuje "najfajniejsze dzielnice świata" 2025
Jeśli jesteście podróżnikami, którzy opuszczają utarte szlaki w poszukiwaniu miejsc pozwalających poczuć autentyczny lokalny klimat, globalny przewodnik Time Out ma dla was idealną listę. Właśnie opublikował bowiem swój najnowszy ranking "najfajniejszych dzielnic świata" na 2025 rok.
Pierwsze miejsce w tegorocznym zestawieniu zdobyła tokijska dzielnica Jimbōchō, którą Time Out określa mianem "bibliofilskiej nirwany". To kolebka około 130 antykwariatów i księgarni, wśród których - jako doskonałe punkty startowe dla dnia spędzonego na literackich poszukiwaniach - magazyn wyróżnia Isseido Booksellers i Kitazawa Bookstore. Ale Jimbōchō to nie tylko książki, a także unikalna kultura kawiarni i aromatyczne domy curry, które tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca.
Przegląd światowych perełek
Za tokijskim Jimbōchō w rankingu plasują się kolejne niezwykłe lokalizacje, jak Borgerhout w belgijskiej Antwerpii, określany "kreatywnym sercem" miasta. Time Out zachwala jego świetne knajpki i liczne galerie, jak Café Josee czy Pizza Gallery, łączące sztukę z jedzeniem. Idealnym momentem na wizytę jest kwartalna impreza Borger Nocturne, kiedy dzielnica tętni życiem do późna.
Na uwagę zasługuje także Barra Funda w São Paulo (Brazylia), która zawdzięcza trzecie miejsce "niepowtarzalnemu, wyluzowanemu i kreatywnemu klimatowi" oraz industrialnej historii. W pierwszej piątce zmieściły się jeszcze londyńska Camberwell, doceniona za "młodzieńczą atmosferę, niezależnego ducha i multikulturalizm" oraz Avondale w Chicago. Ta najwyżej notowana amerykańska dzielnica to raj dla miłośników winnych barów, studiów wellness i sal koncertowych. Time Out chwali też jej oryginalną scenę małych biznesów, w tym retro kręgielnię Avondale Bowl i bar Consignment Lounge o klimacie sklepu z antykami.
Powracające gwiazdy i globalny zasięg
Lista obejmuje łącznie 39 miejsc na całym świecie. Większość z nich debiutuje w rankingu na 2025 rok, ale jest też garstka miejsc, które pojawiają się po raz drugi lub trzeci. Należy do nich Anjos w Lizbonie (miejsce 12. w 2025, 34. w 2021), które jest domem dla najfajniejszych sklepów koncepcyjnych i butików w mieście.
Niektóre dzielnice mogły pojawić się w rankingu lata temu i teraz doświadczają drugiej młodości, podczas gdy inne wciąż są w szczytowym momencie rozkwitu
Top 10 Najfajniejszych Dzielnic Świata 2025:
- Jimbōchō, Tokio, Japonia
- Borgerhout, Antwerpia, Belgia
- Barra Funda, São Paulo, Brazylia
- Camberwell, Londyn, Wielka Brytania
- Avondale, Chicago, USA
- Mullae-dong, Seul, Korea Południowa
- Ménilmontant, Paryż, Francja
- Nakatsu, Osaka, Japonia
- Vallila, Helsinki, Finlandia
- Labone, Akra, Ghana
Jak powstaje ranking?
Warto podkreślić, że lista Time Out nie jest zwykłym głosowaniem. To rezultat nominacji zgłaszanych przez globalną sieć redaktorów i lokalnych ekspertów. Finalna klasyfikacja bierze pod uwagę takie kryteria, jak kultura, życie społeczne, jakość życia, scena gastronomiczna oraz "trudny do zdefiniowania duch" danego miejsca.
Największym wnioskiem z tegorocznego rankingu jest to, jak bardzo nasze dzielnice są kształtowane przez lokalne społeczności i dla nich. Lista łączy zarówno dobrze znane i uwielbiane miejsca, jak i te mniej oczywiste, "miejsca, które mieszkańcy naprawdę kochają i które zasługują na taką samą uwagę jak główne turystyczne centra miasta"