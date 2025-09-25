Astronauci, którzy polecą na Księżyc. Kto jest w misji Artemis II?

Spis treści: NASA ma wielkie plany. Kiedy ludzie znowu polecą na Księżyc? Kto ma polecieć na Księżyc? Opis załogi Artemis II Reid Wiseman z USA. Dowódca misji i były Szef Biura Astronautów Victor Glover z USA. Pierwszy Afroamerykanin w kosmosie Christina Koch z USA. Pierwsza kobieta na orbicie Księżyca Jeremy Hansen z Kanady. Pierwsza osoba spoza USA poza orbitą

NASA ma wielkie plany. Kiedy ludzie znowu polecą na Księżyc?

Artemis II, planowany na nie wcześniej niż luty 2026, to druga misja NASA w ramach programu Artemis, skupionego na eksploracji Księżyca, a także pierwsza od 1972 roku, w której ludzka załoga opuści niską orbitę okołoziemską. Artemis I z 2022 r. był wyprawą bezzałogową, w której statek Orion krążył po orbicie wokółksiężycowej przez 6 dni.

W planach jest w sumie aż 11 misji do 2036 roku, z których Artemis III w 2027 r. ma być pierwszą od czasu Apollo 17, podczas której astronauci wylądują na Księżycu. Aby zanadto nie wybiegać w przyszłość, skupmy się na najbliższej misji na Księżyc i sprawdźmy, kto tam poleci. NASA przedstawiła czteroosobową załogę. Kto wchodzi w jej skład?

Kto ma polecieć na Księżyc? Opis załogi Artemis II

Księżycowa załoga misji Artemis II składa się z czworga astronautów. Wszyscy oni wykonają około 10-dniowy lot z Ziemi na orbitę wokółksiężycową, jednak tym razem bez lądowania na jego powierzchni. Członkowie zespołu zostali przedstawieni przez agencję NASA. Są to:

Dowódca - Gregory Wiseman z USA (NASA)

Pilot - Victor Glover z USA (NASA)

Specjalista ładunku - Christina Koch z USA (NASA)

Specjalista misji - Jeremy Hansen z Kanady (CSA)

Podano także skład załogi rezerwowej. To dwoje specjalistów misji: Andre Douglas z USA (NASA) oraz Jenni Gibbons z Kanady (CSA). Dlaczego ta nowa księżycowa załoga jest tak wyjątkowa? Sprawdźmy dokładnie, kim są osoby, które jako pierwsze od ponad pół wieku polecą na Księżyc.

Reid Wiseman z USA. Dowódca misji i były Szef Biura Astronautów

Gregory Reid Wiseman (ur. 11.11.1975) to amerykański astronauta, inżynier i pilot morski. Pochodzi z Baltimore w stanie Maryland. W 2009 roku został członkiem NASA Astronaut Group 20, a dwa lata później został zakwalifikowany jako astronauta. Swoją pierwszą misję kosmiczną wykonał w 2014 roku jako członek misji Soyuz TMA-13M (Expedition 40/41) na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Od grudnia 2020 do lutego 2023 r. pełnił funkcję Szefa Biura Astronautów (Chief of the Astronaut Office) w NASA.

Wiseman jest absolwentem Rensselaer Polytechnic Institute oraz Johns Hopkins University, na których uzyskał tytuły bakałarza inżynierii komputerowej i systemowej, a następnie magistra inżynierii systemów. Posiada też rangę kapitana w US Navy. Jest wdowcem i ma dwie córki. Hobbystycznie zajmuje się jazdą gokartami.

Amerykanin spędził w kosmosie w sumie 165 dni, 8 godzin i 1 minutę. Wykonał dwa spacery kosmiczne, przebywając w otwartej przestrzeni kosmicznej w sumie 12 godzin i 47 minut. W grudniu 2023 r. NASA wybrała Reida Wisemana do roli dowódcy misji Artemis II.

Victor Glover z USA. Pierwszy Afroamerykanin w kosmosie

Victor Jerome Glover (ur. 30.04.1976) pochodzi z Pomony w Kalifornii. Studiował na California Polytechnic State University, gdzie w 1999 r. uzyskał stopień bakałarza nauk z inżynierii ogólnej. W latach 2007-2010 uzyskał tytuły magistra w trzech różnych instytucjach - inżyniera testów lotniczych na Air University (United States Air Force), inżynierii systemów w Naval Postgraduate School w Monterey oraz magistra sztuki i nauki operacyjnej na Air University w Montgomery. Wcześniej był pilotem F/A-18 w U.S. Navy.

Glover jest astronautą NASA od 2013 roku oraz pierwszym w historii Afroamerykaninem, który opuści niską orbitę okołoziemską. Wcześniej, w 2018 r. brał on udział w misji SpaceX Crew-1 i był członkiem Expedition 64 oraz 65. Spędził w kosmosie w sumie 167 dni, 6 godzin i 29 minut, a także wykonał 4 spacery kosmiczne (EVAs) o łącznej długości 26 godzin i 7 minut.

Amerykański astronauta posiada certyfikat w zakresie systemów kosmicznych, uzyskany w Naval Postgraduate School. Jest żonaty i ma cztery córki. W kwietniu 2023 r. został wybrany jako pilot misji Artemis II.

Christina Koch z USA. Pierwsza kobieta na orbicie Księżyca

Christina Koch (ur. 29.01.1979) to amerykańska inżynierka i astronautka NASA od 2013 r. Pochodzi z Grand Rapids w Michigan. Uzyskała tytuł bakałarza z inżynierii elektrycznej i fizyki oraz magistra z inżynierii elektrycznej na North Carolina State University. Prowadziła też dalsze studia podczas pracy w Goddard Space Flight Center. W 2001 r. ukończyła program NASA Academy w Goddard Space Flight Center, a następnie w latach 2002-2004 pracowała tam jako inżynierka elektryczka w Laboratory for High Energy Astrophysics.

Koch została wyselekcjonowana przez NASA do Astronaut Group 21 w 2013 r., a szkolenie ukończyła dwa lata później. Swój pierwszy lot w kosmos wykonała w 2019 r. jako członkini misji Soyuz MS-12/MS-13 na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz członkini załogi Expedition 59/60/61. W kosmosie spędziła łącznie 328 dni, 13 godzin i 58 minut, w tym 42 godziny i 15 minut podczas 6 spacerów kosmicznych.

Amerykanka jest zamężna. Pasjonuje się m.in. podróżowaniem z plecakiem, wspinaczką górską, żeglarstwem, jogą i fotografią. W 2023 r. została ogłoszona członkinią załogi programu Artemis. W misji Artemis II pełnić będzie funkcję specjalisty ładunku. Christina Koch to pierwsza kobieta, która poleci na Księżyc (choć bez lądowania) i tym samym pierwsza, która opuści niską orbitę okołoziemską.

Jeremy Hansen z Kanady. Pierwsza osoba spoza USA poza orbitą

Jeremy Roger Hansen (ur. 27.01.1976) to kanadyjski astronauta, fizyk, pilot myśliwca i były akwanauta. Wcześniej pełnił funkcję kapitana w Royal Canadian Air Force, gdzie pilotował myśliwca CF-18 Hornet, a od 2009 r. jest astronautą Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (Canadian Space Agency). Pochodzi z miasta London w Ontario.

Hansen uzyskał tytuł bakałarza nauk (Bachelor of Science) z zakresu nauk kosmicznych na Royal Military College w Kingston w 1999 r., a następnie magistra nauk (Master of Science) z zakresu fizyki na Royal Military College w 2000 r., specjalizując się w badaniach śledzenia satelitów o szerokim polu widzenia.

Od 2009 r. Hansen jest członkiem NASA Group 20, a w 2014 r. służył jako akwanauta w podwodnym laboratorium Aquarius w ramach 7-dniowej misji NEEMO 19. W kwietniu 2023 r. został ogłoszony specjalistą misji Artemis II.

Kanadyjczyk jest żonaty i ma troje dzieci. Jako jedyny z księżycowej załogi Artemis II nie był do tej pory w kosmosie. Będzie to pierwszy taki jego lot. Jeremy Hansen będzie również pierwszym Kanadyjczykiem oraz osobą spoza Stanów Zjednoczonych, która wyleci poza niską orbitę okołoziemską.

