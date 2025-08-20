Ostatnie lądowanie ludzi na Księżycu było ponad 50 lat temu. Czas ruszyć znowu

Astronauci w misji Artemis mają w planach lądowanie na biegunie południowym Księżyca. To teren pokryty głębokimi kraterami, sporymi nierównościami terenu i dość słabo oświetlony. Wszystko to sprawia, że lądowanie na powierzchni naturalnego satelity Ziemi stanowi nie lada wyzwanie. Aby przygotować się do tej misji, NASA ćwiczy wspólnie z Gwardią Narodową Stanów Zjednoczonych. Wykonują loty helikopterami wojskowymi LUH-72 Lakota, CH-47 Chinook czy UH-60 Black Hawk w górach północnego Kolorado. Dlaczego akurat tam?

Kiedy w latach 60. XX w. członkowie misji Apollo szkolili się na Ziemi, trenowali lądowanie m.in. w okolicach Flagstaff w stanie Arizona, gdzie naturalnie występują kratery wulkaniczne, a ukształtowanie terenu przypomina powierzchnię Księżyca. Co więcej, NASA utworzyła nawet tzw. Cinder Lakes Apollo Training Area, sztuczne pola kraterów naśladujące Morze Spokoju - obszar Księżyca, na którym w 1969 roku wylądował moduł Apollo 11.

Ostatnia misja załogowa na Księżyc to Apollo 17, która miała miejsce w 1972 roku. Ludzie przestali latać na Księżyc ponad 50 lat temu, ale wyruszą tam ponownie w tej dekadzie. Według planów człowiek ponownie postawi stopę na powierzchni Księżyca w 2027 roku, w ramach misji Artemis 3. Jak wygląda trening astronautów do tej misji?

Astronauci misji Artemis 3 będą szkolić się w górach Kolorado

Agencja NASA nawiązała współpracę z Colorado Army National Guard, która od wielu dekad trenuje pilotów helikopterów w ośrodku HAATS (High-Altitude Army National Guard Aviation Training Site) w Gypsum w stanie Kolorado. Współpraca ta polega na opracowaniu szkolenia skrojonego konkretnie dla astronautów, którzy mają wylądować na Księżycu. Projekt ma zostać ukończony w sierpniu 2025.

Trening astronautów będzie obejmował "symulację ruchu, trening analogowy lądowania na Księżycu oraz symulację Księżyca w trakcie lotu" - powiedział astronauta NASA, Doug Wheelock, który współtworzy program treningowy. Helikoptery wznoszą się na wysokość ponad 3000 metrów, gdzie powietrze jest już mocno rozrzedzone, przez co astronauci muszą działać "z niewielkim zapasem mocy, podobnie jak astronauci Apollo musieli zarządzać energią i pędem, aby wylądować bezpiecznie" - dodaje Wheelock.

"Przez ostatnie lata NASA i Army National Guard blisko współpracowały, by opracować procedury treningowe i obszary stref lądowania, wliczając w to relacje astronautów Apollo. W trakcie lotów szkoleniowych w HAATS astronauci mogą doświadczyć iluzji optycznych, komunikacji między kokpitami i pogorszenia widoczności, których mogą doświadczyć podczas nawigacji do ich stref lądowania w pobliżu bieguna południowego Księżyca" - wyjaśnia astronauta.

Trening astronautów w HAATS. Co oni tam robią?

Szkolenie odbywa się na obszarze HAATS w Górach Skalistych na terenie stanu Kolorado, co zapewnić ma załodze misji Artemis warunki podobne do tych panujących na Księżycu. Systemy do lądowania na satelicie Ziemi oraz zabrania astronautów z powrotem dostarczą prywatne przedsiębiorstwa Blue Origin oraz SpaceX.

Co dokładnie robią astronauci podczas tego treningu? Jak relacjonuje NASA, jeden z nich pilotuje śmigłowiec, podczas gdy drugi pełni rolę nawigatora - mapuje obszar lądowania, zaznacza punkty orientacyjne, identyfikuje ewentualne zagrożenia i pomaga śledzić trasę lotu. Przy okazji astronauci trenują umiejętności komunikacyjne.

W ramach programu Artemis prowadzone będą badania naukowe Księżyca, a także tworzone będą podstawy do dalszej eksploracji kosmosu, wliczając w to wysłanie pierwszych ludzi na Marsa.

