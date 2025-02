Powrót na Księżyc w misji Artemis 3 może być dla NASA za dużym ryzykiem

NASA szykuje się do misji Artemis 3, która ma być pierwszą od kilkudziesięciu lat mającą umożliwić wylądowanie ludzi na Księżycu. To ambitne przedsięwzięcie, ale czy możliwe do zrealizowania już w 2027 r.? Nowy raport udostępniony przez ASAP poddaje to w wątpliwość. Ryzyko może być zbyt duże.