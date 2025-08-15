Smażone ziemniaki kontra twoje zdrowie. Naukowcy z Harvardu alarmują po 30 latach badań

Ziemniaki są zdrowe - skrywają w sobie wiele witamin i składników odżywczych, a przy tym pozytywnie wpływają na trawienie i odporność. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu są one dobre dla osób z cukrzycą i insulinoopornością. Frytki powstają z ziemniaków - a zatem: czy też są takie zdrowe?

Duże badanie na temat frytek

Naukowcy z Harvard Public Health przeanalizowali szczegółowe informacje na temat diety i stanu zdrowia ponad 205 000 osób, które wzięły udział w trzech badaniach, śledzących informacje o stanie zdrowia na przestrzeni ponad 30 lat. Uwzględniały one dane dotyczące tego, ile spożywali smażonych frytek, ziemniaków pieczonych, gotowanych oraz purée ziemniaczanego.

W ciągu całego okresu badania zdiagnozowano ponad 22 200 przypadki cukrzycy typu 2. Badacze, analizując dane, odkryli, że osoby spożywające trzy porcje smażonych frytek tygodniowo miały o 20 proc. wyższe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Z drugiej strony okazało się, że ziemniaki podane w innej formie nie mają dużego wpływu na zachorowanie.

Dlaczego tak się dzieje?

Jednym z czynników jest wzrost masy ciała, który występuje przy spożywaniu dużej ilości tłustych frytek. Jest to znana przyczyna zwiększenia ryzyka cukrzycy typu 2.

- Ze względu na ich wysoką smakowitość, wiele osób może łatwo zjeść dużą porcję bardzo szybko - mówi Jessica Cording, dietetyk z Kanady.

Eksperci wskazują również na złe nawyki żywieniowe, które także zwiększają ryzyko zachorowania. Przede wszystkim jest to spożywanie dużej ilości produktów bogatych w tłuszcze i cukry.

- Problem nie dotyczy więc samych frytek, a raczej szerszego kontekstu dietetycznego, w którym są często spożywane - twierdzi dr Christoph Buettner, kierownik wydziału endokrynologii w Rutgers Robert Wood Johnson Medical Schoo.

Według naukowców trzeba zwiększyć obszar obserwacji na inne potrawy oraz napoje spożywane razem z frytkami.

Smażenie frytek jest złe dla ziemniaków

Dyrektor medyczny, dr Mir Ali, tłumaczy, że smażenie zmienia wartość odżywczą ziemniaków i niweluje ich dobroczynne właściwości.

- Smażenie w głębokim tłuszczu powoduje również powstawanie mniej zdrowych substancji chemicznych - dodaje. To wszystko powoduje wzrost ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2.

W jakiej postaci jeść ziemniaki?

Cording sugeruje, że warto dodawać ziemniaki do zbilansowanego posiłku, który dostarcza zarówno białka, zdrowe tłuszcze jak i błonnik.

- Chociaż okazjonalne zjedzenie frytek nie jest czymś, czym należałoby się martwić, w większości przypadków zachęcałabym do sięgnięcia po pieczone ziemniaki - mówi.

