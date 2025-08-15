Smażone ziemniaki kontra twoje zdrowie. Naukowcy z Harvardu alarmują po 30 latach badań

Czy codzienna porcja frytek może zaszkodzić zdrowiu? Poznaj fakty
Frytki mogą wydawać się niewinną przekąską, jednak naukowcy ostrzegają, że ich regularne spożywanie może zwiększać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 aż o jedną piątą. Specjaliści radzą, by zamiast smażonych dań, sięgać po pieczone ziemniaki jako część dobrze zbilansowanych posiłków.
Ziemniaki są zdrowe - skrywają w sobie wiele witamin i składników odżywczych, a przy tym pozytywnie wpływają na trawienie i odporność. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu są one dobre dla osób z cukrzycą i insulinoopornością. Frytki powstają z ziemniaków - a zatem: czy też są takie zdrowe?
Duże badanie na temat frytek
Naukowcy z Harvard Public Health przeanalizowali szczegółowe informacje na temat diety i stanu zdrowia ponad 205 000 osób, które wzięły udział w trzech badaniach, śledzących informacje o stanie zdrowia na przestrzeni ponad 30 lat. Uwzględniały one dane dotyczące tego, ile spożywali smażonych frytek, ziemniaków pieczonych, gotowanych oraz purée ziemniaczanego.
W ciągu całego okresu badania zdiagnozowano ponad 22 200 przypadki cukrzycy typu 2. Badacze, analizując dane, odkryli, że osoby spożywające trzy porcje smażonych frytek tygodniowo miały o 20 proc. wyższe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Z drugiej strony okazało się, że ziemniaki podane w innej formie nie mają dużego wpływu na zachorowanie.
Dlaczego tak się dzieje?
Jednym z czynników jest wzrost masy ciała, który występuje przy spożywaniu dużej ilości tłustych frytek. Jest to znana przyczyna zwiększenia ryzyka cukrzycy typu 2.
- Ze względu na ich wysoką smakowitość, wiele osób może łatwo zjeść dużą porcję bardzo szybko - mówi Jessica Cording, dietetyk z Kanady.
Eksperci wskazują również na złe nawyki żywieniowe, które także zwiększają ryzyko zachorowania. Przede wszystkim jest to spożywanie dużej ilości produktów bogatych w tłuszcze i cukry.
- Problem nie dotyczy więc samych frytek, a raczej szerszego kontekstu dietetycznego, w którym są często spożywane - twierdzi dr Christoph Buettner, kierownik wydziału endokrynologii w Rutgers Robert Wood Johnson Medical Schoo.
Według naukowców trzeba zwiększyć obszar obserwacji na inne potrawy oraz napoje spożywane razem z frytkami.
Smażenie frytek jest złe dla ziemniaków
Dyrektor medyczny, dr Mir Ali, tłumaczy, że smażenie zmienia wartość odżywczą ziemniaków i niweluje ich dobroczynne właściwości.
- Smażenie w głębokim tłuszczu powoduje również powstawanie mniej zdrowych substancji chemicznych - dodaje. To wszystko powoduje wzrost ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2.
W jakiej postaci jeść ziemniaki?
Cording sugeruje, że warto dodawać ziemniaki do zbilansowanego posiłku, który dostarcza zarówno białka, zdrowe tłuszcze jak i błonnik.
- Chociaż okazjonalne zjedzenie frytek nie jest czymś, czym należałoby się martwić, w większości przypadków zachęcałabym do sięgnięcia po pieczone ziemniaki - mówi.