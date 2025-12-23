Spis treści: Co się stanie, gdy zjemy ość? Co zrobić, gdy ość stanie w gardle? Jak przyrządzić ryby, żeby nie miały ości?

Co się stanie, gdy zjemy ość?

Sytuacja, w której przez przypadek zjemy rybią ość, nie należy do najprzyjemniejszych. Najczęściej przydarza się nam to w czasie Wigilii - to właśnie wtedy, podczas uroczystej kolacji, sięgamy po różnego rodzaju ryby.

Co może się stać, gdy zjemy ość? Jeśli jest ona niewielka i zdołała dotrzeć do żołądka, to wówczas powinna rozpuścić się wskutek działania soków żołądkowych. Gorzej, jeśli ość stanie nam w gardle. Powoduje wtedy duży dyskomfort i kłucie podczas przełykania. Najczęściej ość wbija się w migdałki lub nasadę języka. Wobec tego możemy zlokalizować ją, otwierając szeroko buzię. Przydatna może okazać się wtedy pomoc drugiej osoby.

Co zrobić, gdy ość stanie w gardle?

W przypadku utknięcia ości w gardle nie należy jej popijać ani zagryzać chlebem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że wbijemy ją znacznie głębiej. Jeżeli ość wbiła się, jak już zostało wspomniane, w migdałki lub nasadę języka, to wtedy można spróbować wyjąć ją z pomocą drugiej osoby.

Jeśli jednak ość wbiła się zbyt głęboko, a do tego występują inne niepokojące objawy - ból się nasila lub występuje krwioplucie, to wtedy niezbędne okazuje się zasięgnięcie pomocy lekarskiej. Wizyta u laryngologa powinna załatwić sprawę - w razie konieczności, specjalista może usunąć nawet ciężko widoczne ości za pomocą endoskopu.

Jak przyrządzić ryby, żeby nie miały ości?

"Lepiej zapobiegać, niż leczyć" - o tej zasadzie warto pamiętać, przygotowując ryby. Odpowiednie przyrządzenie posiłku w znaczący sposób minimalizuje ryzyko zjedzenia ości podczas wigilijnej wieczerzy. O czym trzeba pamiętać?

Przede wszystkim - istotne jest prawidłowe filetowanie oraz nacinanie gotowych kawałków. Do pozbycia się ości warto użyć kuchennej pęsety. Nacinanie, z kolei, pomoże w usunięciu niewielkich ości - podczas późniejszej obróbki termicznej (pamiętajmy o porządnie rozgrzanym tłuszczu) będą się łatwiej rozpadać.

Filety dobrze jest również zamarynować w mleku przez kilka godzin. Sposób ten może zmiękczyć niewielkie ości, których nie daliśmy rady wyjąć. Metoda daje również inną korzyść - jeśli zastosujemy ją w przypadku karpia, to możemy pozbyć się jego mulistego posmaku, na który narzeka tak wiele osób.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press