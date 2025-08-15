Dlaczego nie działa telewizja naziemna?

Chcesz obejrzeć ulubiony serial, włączasz telewizor, a tam obraz śnieży? To mogą być zaplanowane prace serwisowe. Emitel - operator telewizji naziemnej w Polsce regularnie przeprowadza serwis poszczególnych nadajników, co skutkuje zaśnieżonym obrazem w twoim telewizorze. Zanim zaczniesz szukać problemu w swojej antenie czy kablach od telewizora, sprawdź harmonogram zaplanowanych prac serwisowych.

Przerwy w nadawaniu telewizji naziemnej - harmonogram prac serwisowych 19-25 sierpnia

Prace serwisowe obejmują poszczególne multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej nadawane w ramach jednego kanału częstotliwości. W sierpniu w dniach 19-25 mogą być przerwy w nadawaniu poszczególnych multipleksów:

MUX 1 (TV Trwam),

MUX 2 (TV6, TV Polsat, Polsat Sport News),

MUX 3 (TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info, TVP Historia, TVP Sport HD),

MUX 6 (alfa TVP, TVP DOKUMENT, TVP Kobieta, TVP KULTURA, TVP NAUKA, TVP POLONIA, TVP rozrywka, TVP WORLD, BEL SAT),

MUX 8 (wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP).

Harmonogram wyłączeń nadajników 19-25 sierpnia

2025-08-19 (wtorek)

SLR Legnica / ul. Piastowska: MUX 3 - przerwa w godzinach 8:00-16:00 RON Skierniewice / Bartniki: MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - prace serwisowe zaplanowane na godziny 8:00-14:00 TON Płock / Radziwie: MUX 3, MUX 6, MUX 8 - brak sygnału w godzinach 8:00-14:00 SLR Głobikowa: MUX 8 - prace zaplanowane na godziny 8:00-14:00 TSR Ostrów Mazowiecka / Podborze: MUX 3 - przerwy w nadawaniu w godzinach 8:00-14:00

2025-08-20 (środa)

RTCN Gdańsk / Chwaszczyno: MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - przerwa w godzinach 8:00-14:00

TSR Choczewo / Żelazno: MUX 3 - prace serwisowe w godzinach 8:00-14:00

RkCN Gdynia / Oksywie: MUX 3 - przerwa w godzinach 8:00-14:00

TON Gdańsk / Wejherowo: MUX 3 - serwis zaplanowany w godzinach 8:00-14:00

TON Łomża / Szosa Zambrowska: MUX 1, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - przerwa w nadawaniu zaplanowana na godziny 8:00-14:00

TSR Racibórz / ul. Cmentarna: MUX 3 - przerwa zaplanowana w godzinach 9:00-15:00

TON Łomża / Szosa Zambrowska: MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 6, MUX 8: serwis w godzinach 10:00-11:00

TON Braniewo / Zawierz: MUX 3 - przerwa w godzinach 10:00-11:00

2025-08-21 (czwartek)

RTON Jelenia Góra / Śnieżne Kotły: MUX 1, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - w godzinach 00:15-03:30

RTCN Siedlce / Łosice: MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - w godzinach 8:00-14:00

RTON Koszalin / Góra Chełmska: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Lutowiska: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Zahoczewie / Szerokie: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

RTON Rabka / Luboń Wielki: MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Komańcza / g. Krymieniec: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Poręba Wielka / wzn. Nowa Wieś: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Rzepedź / g. Sokoliska: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TON Szczuczyn: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

RTON Solina / g. Jawor: MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Polana / g. Szeroka Łąka: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Solina / g. Plasza: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Cisna / g. Potoczyszcze: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Ustrzyki Dolne / g. Gromadzyń: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Olszanica / g. Kiczera: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Zatwarnica / g. Wierszek: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Sucha Beskidzka / g. Sumerówka: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Czarna: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Wołkowyja / g. Czaków: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Kalnica / g. Wideta: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

TSR Majdan: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00

W dniach 22.08 (piątek) - 24.08 (niedziela) nie ma zaplanowanych prac serwisowych.

2025-08-25 (poniedziałek)

RTON Gdańsk / Jaśkowa Kopa: MUX 3 - przerwa zaplanowana na godziny 8:00-14:00

Jeśli w harmonogramie prac nie ma ujętej twojej stacji, a telewizja naziemna nadal nie działa, sprawdź antenę i podłączenie nadajnika. W ustawieniach telewizora wybierz opcję strojenia kanałów, aby ponownie je wyszukać. W przypadku braku poprawy nadawania sygnału skontaktuj się z serwisantem, który pomoże rozwiązać problem.

Źródło: emi.emitel.pl

''Wydarzenia'': Na termin przeglądu instalacji trzeba czekać wiele tygodni. Powodem brak kominiarzy Polsat News Polsat News