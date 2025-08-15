Telewizja naziemna nie działa. Co się stało?
Telewizja naziemna nie działa? Powodem mogą być prace serwisowe. Sprawdź, kiedy planowane są w twojej okolicy przerwy w nadawaniu poszczególnych multipleksów. W artykule znajdziesz dokładny harmonogram prac w dniach 19-25 sierpnia 2025 r.
Spis treści:
Dlaczego nie działa telewizja naziemna?
Chcesz obejrzeć ulubiony serial, włączasz telewizor, a tam obraz śnieży? To mogą być zaplanowane prace serwisowe. Emitel - operator telewizji naziemnej w Polsce regularnie przeprowadza serwis poszczególnych nadajników, co skutkuje zaśnieżonym obrazem w twoim telewizorze. Zanim zaczniesz szukać problemu w swojej antenie czy kablach od telewizora, sprawdź harmonogram zaplanowanych prac serwisowych.
Przerwy w nadawaniu telewizji naziemnej - harmonogram prac serwisowych 19-25 sierpnia
Prace serwisowe obejmują poszczególne multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej nadawane w ramach jednego kanału częstotliwości. W sierpniu w dniach 19-25 mogą być przerwy w nadawaniu poszczególnych multipleksów:
- MUX 1 (TV Trwam),
- MUX 2 (TV6, TV Polsat, Polsat Sport News),
- MUX 3 (TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info, TVP Historia, TVP Sport HD),
- MUX 6 (alfa TVP, TVP DOKUMENT, TVP Kobieta, TVP KULTURA, TVP NAUKA, TVP POLONIA, TVP rozrywka, TVP WORLD, BEL SAT),
- MUX 8 (wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP).
Harmonogram wyłączeń nadajników 19-25 sierpnia
2025-08-19 (wtorek)
- SLR Legnica / ul. Piastowska: MUX 3 - przerwa w godzinach 8:00-16:00
- RON Skierniewice / Bartniki: MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - prace serwisowe zaplanowane na godziny 8:00-14:00
- TON Płock / Radziwie: MUX 3, MUX 6, MUX 8 - brak sygnału w godzinach 8:00-14:00
- SLR Głobikowa: MUX 8 - prace zaplanowane na godziny 8:00-14:00
- TSR Ostrów Mazowiecka / Podborze: MUX 3 - przerwy w nadawaniu w godzinach 8:00-14:00
2025-08-20 (środa)
- RTCN Gdańsk / Chwaszczyno: MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - przerwa w godzinach 8:00-14:00
- TSR Choczewo / Żelazno: MUX 3 - prace serwisowe w godzinach 8:00-14:00
- RkCN Gdynia / Oksywie: MUX 3 - przerwa w godzinach 8:00-14:00
- TON Gdańsk / Wejherowo: MUX 3 - serwis zaplanowany w godzinach 8:00-14:00
- TON Łomża / Szosa Zambrowska: MUX 1, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - przerwa w nadawaniu zaplanowana na godziny 8:00-14:00
- TSR Racibórz / ul. Cmentarna: MUX 3 - przerwa zaplanowana w godzinach 9:00-15:00
- TON Łomża / Szosa Zambrowska: MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 6, MUX 8: serwis w godzinach 10:00-11:00
- TON Braniewo / Zawierz: MUX 3 - przerwa w godzinach 10:00-11:00
2025-08-21 (czwartek)
- RTON Jelenia Góra / Śnieżne Kotły: MUX 1, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - w godzinach 00:15-03:30
- RTCN Siedlce / Łosice: MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - w godzinach 8:00-14:00
- RTON Koszalin / Góra Chełmska: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Lutowiska: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Zahoczewie / Szerokie: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- RTON Rabka / Luboń Wielki: MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Komańcza / g. Krymieniec: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Poręba Wielka / wzn. Nowa Wieś: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Rzepedź / g. Sokoliska: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TON Szczuczyn: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- RTON Solina / g. Jawor: MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 6, MUX 8 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Polana / g. Szeroka Łąka: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Solina / g. Plasza: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Cisna / g. Potoczyszcze: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Ustrzyki Dolne / g. Gromadzyń: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Olszanica / g. Kiczera: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Zatwarnica / g. Wierszek: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Sucha Beskidzka / g. Sumerówka: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Czarna: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Wołkowyja / g. Czaków: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Kalnica / g. Wideta: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
- TSR Majdan: MUX 3 - w godzinach 8:00-14:00
W dniach 22.08 (piątek) - 24.08 (niedziela) nie ma zaplanowanych prac serwisowych.
2025-08-25 (poniedziałek)
- RTON Gdańsk / Jaśkowa Kopa: MUX 3 - przerwa zaplanowana na godziny 8:00-14:00
Jeśli w harmonogramie prac nie ma ujętej twojej stacji, a telewizja naziemna nadal nie działa, sprawdź antenę i podłączenie nadajnika. W ustawieniach telewizora wybierz opcję strojenia kanałów, aby ponownie je wyszukać. W przypadku braku poprawy nadawania sygnału skontaktuj się z serwisantem, który pomoże rozwiązać problem.
Źródło: emi.emitel.pl