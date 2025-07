Telewizja naziemna nie działa? Oto powód i rozwiązanie

Czy do telewizji naziemnej potrzebna jest antena?

Antena jest niezbędnym sprzętem, jeśli mamy zamiar odbierać sygnał telewizji naziemnej. Do wyboru mamy wiele typów tych urządzeń, które w głównej mierze dzielą się na dwa rodzaje - wewnętrzne (pokojowe) i zewnętrzne. Jeżeli jednak nie mieszkamy w niewielkiej odległości od nadajnika, to w większości przypadków do odbioru sygnału konieczna okazuje się antena zewnętrzna.

Co ciekawe, odbiór kanałów wchodzących w skład telewizji naziemnej jest możliwy również za pośrednictwem internetu. W takiej sytuacji antena faktycznie nie jest potrzebna, jednak wówczas niezbędny okazuje się dostęp do jednej z platform udostępniających telewizję online. Tego rodzaju usługa jest dostępna między innymi w Polsat Box Go, HBO Max czy Canal Plus.

Mocna antena do telewizji naziemnej. Jaka jest najlepsza?

Jaka antena okazuje się najlepsza do odbioru sygnału telewizji naziemnej? Wybierając sprzęt, warto stosować się do 5 zasad opisanych na stronie firmy Emitel - największego operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Jak wynika z informacji przekazanych w owym serwisie:

nie ma anten uniwersalnych - każdy sprzęt powinien zostać dobrany pod kątem lokalizacji oraz parametrów sygnału, który planuje się odbierać; nie należy sugerować się opisami marketingowymi - niektóre z nich nie mają nic wspólnego z jakością produktu; lepiej unikać anten pokojowych - jeżeli nie mieszkamy dostatecznie blisko nadajnika, to tego typu urządzenia raczej nie będą zapewniać stabilnego odbioru sygnału; lepiej unikać wzmacniaczy - nieodpowiednio dobrany wzmacniacz może przyczynić się do pogorszenia parametrów sygnału, od wzmocnienia ważniejszy okazuje się zysk anteny; należy zwracać uwagę na zbyt mocno wyeksponowaną wysoką wartość dB lub dBi - tego rodzaju informacja może świadczyć o tym, że w urządzeniu zastosowano wzmacniacz.

Jak ustawić antenę do odbioru telewizji naziemnej?

Ustawienie anteny jest istotne w kontekście odbioru telewizji naziemnej bez zakłóceń. W tym zadaniu pomocna okazuje się aplikacja EmiMaps, która nie tylko pozwoli zlokalizować najbliższe nadajniki, ale również pomoże w zidentyfikowaniu mocy sygnału oraz innych parametrów związanych z nadawaniem.

Jak już zostało wcześniej wspomniane - jeżeli znajdujemy się blisko nadajnika, to nierzadko do odbioru sygnału może wystarczyć antena pokojowa. Jednak w większości przypadków, gdy lokalizacja nadajnika jest znacznie bardziej oddalona, to wówczas lepsza okaże się antena kierunkowa o dużym zysku.

"Wydarzenia": Sławosz już na Ziemi. Polski astronauta opuścił kapsułę Dragon Polsat News Polsat News