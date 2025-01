Telewizja internetowa opiera się na przesyłaniu określonych treści za pośrednictwem internetu. Do jej odbioru nie jest potrzebny dekoder czy platforma satelitarna – w większości przypadków wystarczy połączenie telewizora z Wi-Fi oraz Smart TV, dzięki któremu można pobrać odpowiednią aplikację, która pozwoli na odtwarzanie telewizji online.

Należy zaznaczyć, że TV przez internet sprawdzi się u tych osób, które posiadają u siebie w domu stałe łącze internetowe bez limitu danych. W przeciwnym razie zużycie danych w czasie streamingu może być dość duże – mowa tu nawet o 1-3 GB na godzinę.

Którą telewizję internetową warto wybrać? Ofert jest naprawdę wiele i mogą się od siebie znacząco różnić.

Polsat Box Go. Platforma streamingowa oferuje dostęp do wielu kanałów

Użytkownicy korzystający z oferty Polsat Box Go mogą oglądać kanały Polsatu i nie tylko. Dostęp do poszczególnych programów jest uzależniony od wykupionego pakietu. Pakiet Start za 30 zł na rok daje nam możliwość oglądania ponad 20 kanałów. Pakiet Premium kosztuje 30 zł miesięcznie – w jego przypadku uzyskujemy dostęp do ponad 100 kanałów. Fanów sportu z pewnością zainteresuje Pakiet Sport – za 40 zł miesięcznie możemy śledzić rozmaite wydarzenia na jednym z ponad 20 kanałów sportowych.

Co więcej, w cenie poszczególnych pakietów użytkownicy otrzymują również dostęp do pokaźnej biblioteki filmów, seriali i programów. Warto pamiętać, że ich liczba może się różnić w zależności od konkretnego wariantu pakietu.

Telewizja w Canal+ Online. Seriale, filmy i nie tylko

Canal+ oferuje trzy pakiety telewizji internetowej. Najtańszy, czyli Canal+ Seriale i Filmy kosztuje w 29 zł miesięcznie w ofercie miesięcznej lub 25 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Użytkownicy otrzymują dostęp do wielu kanałów na żywo, w tym między innymi TVP 1, TVP 2, Polsat, TVN, CANAL+ Film czy Planete+. Pakiet Canal+ Seriale i Filmy Fun&News zawiera więcej kanałów (oferta poszerzona o programy Fun&News takie jak TVN 24 czy AXN) i kosztuje 49 zł miesięcznie w ofercie miesięcznej lub 45 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Najdroższy pakiet to Canal+ Super Sport z Fun&News. Zawiera wszystkie wymienione wcześniej kanały oraz dodatkowe programy sportowe. Jego cena to 89 zł miesięcznie.

Każdy pakiet daje użytkownikom dostęp nie tylko do kanałów na żywo. Abonenci mogą również korzystać z bogatej biblioteki filmów i seriali w formie treści na życzenie (VOD).

WP Pilot. Programy, seriale, wydarzenia na żywo

WP Pilot oferuje telewizję internetową w wielu zróżnicowanych pakietach. Ceny pakietów głównych zaczynają się od 19,99 zł miesięcznie. W tej kwocie użytkownik otrzymuje dostęp do 48 kanałów w ramach wariantu startowego. Za 34,99 zł miesięcznie można oglądać 94 kanały w pakiecie podstawowym. Pakiet maksymalny to 111 kanałów za 54,99 zł miesięcznie.

Oprócz pakietów głównych możliwy jest zakup pakietów dodatkowych. Mowa tutaj między innymi o pakiecie Eleven Sports (od 14,99 zł miesięcznie) czy pakiecie News (od 19,99 zł miesięcznie).

Player. Oglądaj programy na żywo

Platforma Player daje użytkownikom dostęp do wielu polskich i zagranicznych filmów i seriali. Za jej pośrednictwem można również oglądać telewizję internetową. Posiadacze pakietu Player mogą zakupić pakiet Live TV, który daje dostęp do wielu kanałów na żywo. Wariant Playera z reklamami + Live TV kosztuje 35 zł miesięcznie. Wersja bez reklam to koszt 45 zł miesięcznie.

Możliwe jest również dokupienie dodatkowych pakietów. Mowa tutaj między innymi o Playerze z Canal+ Super Sport czy Playerze z Canal+ Super Sport i Eleven Sports.

