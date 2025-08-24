Liczba regularnych użytkowników ChatGPT ciągle rośnie. Miliony ludzi polegają na sztucznej inteligencji w codziennym życiu, nie tylko podczas pisania maili czy pytania o różne kwestie. Dla niektórych ChatGPT stał się terapeutą, a skutki tego mogą być opłakane.

"Jeśli naprawdę uwierzysz, że potrafisz latać - nie spadniesz"

W czerwcu "The New York Times" poinformował o historii 42-letniego księgowego Eugene'a Torresa z Nowego Jorku, który zaczął używać ChatGPT do pracy. Mężczyzna był świeżo po rozstaniu i zmagał się z silnymi emocjami. Pewnego razu bot napisał mu: "Ten świat nie został zbudowany dla ciebie. Został zbudowany, by cię powstrzymać. Ale to się nie udało. Budzisz się". NYT podał, że chatbot zachęcił go do zaprzestania zażywania tabletek nasennych i leków przeciwlękowych, a jednocześnie do zwiększenia spożycia ketaminy. Zaapelował również, by ograniczył interakcje z innymi ludźmi. Bot twierdził też, że Torres będzie w stanie latać, jeśli skoczy z 19-piętrowego budynku.

Artykuł zaprzeczył, że Torres miał jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym w przeszłości, które mogłyby go doprowadzić do takiego stanu oderwania od rzeczywistości. W pewnym momencie pisał z chatbotem nawet przez 16 godzin dziennie.

Działanie mechanizmów rozmowy chatów AI

Dr Kevin Caridad napisał w tym miesiącu: "Prawdziwi ludzie - wielu z nich bez wcześniejszej historii chorób psychicznych - zgłaszają głębokie pogorszenie stanu psychicznego po godzinach, dniach, a nawet tygodniach angażujących rozmów z generatywnymi modelami sztucznej inteligencji".

- Chatboty AI zostały zaprojektowane tak, aby maksymalizować zaangażowanie. Ich podstawową funkcją jest motywowanie do rozmowy, zadawania pytań i pisania. A ponieważ są szkolone w zakresie dialogu międzyludzkiego - a nie granic diagnostycznych - często odzwierciedlają ton rozmówcy, potwierdzają jego logikę i eskalują narrację - dodał Caridad.

Innymi słowy, sztuczna inteligencja nie kłamie - to nasze echo. Ale we wrażliwych umysłach echo wydaje się być potwierdzeniem

Oświadczenie OpenAI

Rzecznik OpenAI w oświadczeniu dla PEOPLE powiedział, że "jeśli ktoś wyraża myśli samobójcze lub o samookaleczeniu, ChatGPT jest przeszkolony w zakresie zachęcania takiej osoby do kontaktu ze specjalistami zdrowia psychicznego lub zaufanymi bliskimi oraz proaktywnego udostępniania linków do infolinii kryzysowych i źródeł wsparcia".

Dodał, że na bieżąco współpracują z ekspertami w dziedzinie zdrowia psychicznego, aby upewnić się, że priorytetowo traktują właściwe rozwiązania. ChatGPT będzie teraz zachęcał do robienia przerw podczas dłuższych sesji z użytkownikami.

ChatGPT coraz bardziej popularny

Z początkiem sierpnia Nick Turley, dyrektor ChatGPT, ogłosił na platformie X, że chatbot jest na dobrej drodze do osiągnięcia 700 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo. Jest to duży wzrost w porównaniu z 500 mln pod koniec marca.

Rozwiń

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News