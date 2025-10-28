W Drodze Mlecznej jest całe mnóstwo układów podwójnych, a więc takich, które składają się z dwóch gwiazd. Podobne systemy znajdują się w naszym najbliższym sąsiedztwie, czego najlepszym przykładem jest Alfa Centauri. Tymczasem naukowcy odkryli taki układ, gdzie ponadto znajdują się trzy egzoplanety.

Układ TOI-2267 ma dwie gwiazdy i trzy egzoplanety

Odkrycia udało się dokonać dzięki sondzie kosmicznej TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) należącej do NASA, którą nie bez powodu nazywa się "łowcą egzoplanet". W zebranych danych astronomowie znaleźli układ podwójny gwiazd, gdzie znajdują się trzy planety.

To sprawia, że TOI-2267 jest pierwszym znanym układem podwójnym, w którym planety tranzytują wokół obu swoich gwiazd

TOI-2267 znajduje się około 190 lat świetlnych od nas i zaprzecza wiedzy teoretycznej dotyczącej takich systemów. Dotychczas uważano, że układy podwójne raczej nie sprzyjają powstawaniu złożonych systemów planetarnych.

Dwie planety tranzytują przed jedną gwiazdą, a trzecia przed gwiazdą towarzyszącą

System planetarny jak Tatooine z sagi Gwiezdne Wojny

Naukowcy twierdzą, że gdyby człowiek znalazł się na jednej z planet TOI-2267, to mógłby doświadczyć widoku podobnego do tego, co Luke Skywalker obserwujący z powierzchni Tatooine podwójny zachód słońca w filmie "Gwiezdne wojny: część IV - Nowa nadzieja".

Wynika to z faktu, że TOI-2267 to zwarty układ podwójny, gdzie gwiazdy krążą bardzo blisko siebie. Jest to też o tyle ciekawe, że taka bliskość prowadzi do zaburzeń grawitacyjnych i dlatego uważa się takie systemy jako nieprzyjazne dla formowania planet.

Nasze odkrycie bije kilka rekordów, ponieważ jest to najbardziej zwarta i najzimniejsza znana para gwiazd z planetami, a także pierwsze, w którym odnotowano tranzyty planet wokół obu elementów

"Odkrycie trzech planet wielkości Ziemi w tak zwartym układzie podwójnym to wyjątkowa okazja" - podsumowuje Zúñiga-Fernández. Naukowcy chcą prowadzić dalsze badania TOI-2267, co z pewnością pozwoli na lepsze zrozumienie formowania się planet w systemach podwójnych.

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkrycia © 2025 Associated Press