Studenci medycyny będą ćwiczyć techniki chirurgiczne pod okiem sztucznej inteligencji? Okazuje się, że to całkiem prawdopodobny i nie tak odległy w czasie scenariusz.

W obliczu coraz większego niedoboru chirurgów sztuczna inteligencja może przejąć rolę nauczyciela i pomóc wypełnić tę lukę. Nowe narzędzie, oparte na filmach przedstawiających doświadczonych chirurgów w pracy, oferuje studentom spersonalizowane porady w czasie rzeczywistym podczas ćwiczeń szycia. Wstępne testy sugerują, że może to być skuteczne narzędzie zastępcze dla bardziej doświadczonych studentów.

- Znajdujemy się w przełomowym momencie. Niedobór lekarzy stale rośnie i musimy znaleźć nowe sposoby, aby zapewnić więcej lepszych możliwości praktyki. Obecnie chirurg prowadzący, który i tak ma mało czasu, musi przyjść, obserwować praktyki studentów, oceniać ich i udzielać im szczegółowych informacji zwrotnych - to po prostu nie jest skalowalne - powiedział autor Mathias Unberath, ekspert w dziedzinie medycyny wspomaganej sztuczną inteligencją.

Dotychczasowe metody nauki nie spełniają oczekiwań

Obecnie wielu studentów medycyny ogląda filmy z ekspertami wykonującymi operacje i próbuje naśladować to, co widzą. Istnieją nawet modele sztucznej inteligencji, które oceniają studentów, ale według Unberatha nie spełniają one oczekiwań, ponieważ nie informują studentów, co robią dobrze, a co źle.

- Jeśli chcemy umożliwić sensowne samokształcenie, musimy pomóc uczniom zrozumieć, na czym powinni się skupić i dlaczego - dodał autor.

Model opracowany przez zespół wykorzystuje tzw. explainable AI (XAI), czyli podejście do sztucznej inteligencji, które w tym przykładzie ocenia, jak dobrze uczeń dobrze zamyka ranę oraz informuje go, jak może poprawić swoje umiejętności.

Nowoczesna technologia pomaga studentom medycyny

Naukowcy wyszkolili swój model, śledząc ruchy rąk doświadczonych chirurgów podczas zamykania nacięć. Kiedy studenci próbują wykonać to samo zadanie, sztuczna inteligencja natychmiast wysyła im wiadomość tekstową z informacją zwrotną, jak wypadli w porównaniu z ekspertem i jak mogą udoskonalić swoją technikę.

Przeprowadzono badanie, sprawdzające skuteczność wykorzystania nowej technologii do pomocy w nauce. Losowo przydzielono 12 studentów medycyny do przeszkolenia w jednej z dwóch metod. Grupa kontrolna oglądała filmy i z nimi porównywała swoje wyniki. Studenci, którzy otrzymywali informację zwrotną od sztucznej inteligencji, szybciej się uczyli.

- Początkujący studenci nadal mieli trudności z zadaniem, ale studenci z solidną wiedzą chirurgiczną, którzy są na etapie, na którym potrafią wdrożyć te porady, odnieśli ogromny sukces - stweirdził Unberath.

Zespół planuje udoskonalić model, aby był łatwiejszy w użyciu. Mają nadzieję, że w końcu uda im się stworzyć wersję, z której uczniowie będą mogli korzystać w domu.

