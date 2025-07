Naukowcy podczas zabiegu wydawali mu polecenia w stylu "złap główkę pęcherzyka" czy "przesuń lewą rękę bardziej w lewo", a robot bez problemu na nie reagował, ucząc się przy tym w czasie rzeczywistym zupełnie jak młodzi lekarze . Co więcej, zdaniem badaczy potrafił też przystosować się do zmieniających się warunków operacyjnych, np. wprowadzenia barwnika zmieniającego kolor tkanek.

Ten postęp przenosi nas z poziomu robotów wykonujących konkretne zadania chirurgiczne do robotów, które rzeczywiście rozumieją procedury. To kluczowe rozróżnienie, które przybliża nas do klinicznie użytecznych systemów autonomicznych

Dodał też, że obrazowo można to porównać do prowadzenia samochodu, tzn. wcześniejsze systemy działały jak kierowcy poruszający się po dokładnie zaplanowanej trasie, a teraz uczy się robota poruszania po każdej drodze, w każdych warunkach i inteligentnego reagowania na wszystko, co napotka. Co prawda operacja prowadzona przez robota trwała dłużej niż podobne w wykonaniu człowieka, ale jej efekty oceniono jako porównywalne do pracy doświadczonego chirurga.