Jedna z największych porażek Napoleona

Kampania 1812 roku w Rosji była wielką porażką Napoleona Bonapartego. Pomimo zdobycia Moskwy, jego armia musiała się wycofać w czasie wielkiej zimy. Z tej wyprawy powrotnej tylko co drugi żołnierz wrócił do domu.

Zapiski historyczne sugerują, że armia Napoleona szczególnie była narażona na tyfus plamisty. Ówcześni medycy raportowali wśród żołnierzy gorączkę, bóle głowy i wysypkę. Jednak mikrobiolog z Uniwersytetu Paris Cité, Rémi Barbieri, i jego współpracownicy w swoim najnowszym badaniu wykazali, że wojska francuskie mogły zostać zdziesiątkowane także przez zupełnie inne choroby.

Naukowcy przeanalizowali DNA pozyskane z zębów 13 francuskich żołnierzy, którzy zostali pochowani w masowym grobie nieopodal Wilna roku. Nie znaleźli śladów bakterii Rickettsia prowazeki, która jest odpowiedzialna za tyfus.

Ślad ogromnej epidemii

Badacze odnaleźli natomiast pozostałości licznych schorzeń m.in. paratyfusu wywołanego przez szczep Salmonella enterica i nawracającej gorączki wywołanej przez bakterię o nazwie Borrelia recurrentis, która jest przenoszona przez wszy. Nawet jeżeli te dolegliwości nie były śmiertelne, to w sytuacji długiego marszu pośród trudnych warunków mogły przypieczętować los człowieka.

Żołnierze armii Napoleona Bonapartego podczas marszu w Rosji Iłłarion Prianisznikow Wikimedia Commons

Niemniej francuscy mikrobiolodzy podkreślają, że ich badanie należy traktować bardziej jako nową poszlakę, aniżeli wielką rewolucję w posiadanej wiedzy. To, że u 13 osób nie znaleziono śladów pozostałości bakterii wywołującej tyfus, nie oznacza, że nie był on jedną z najgroźniejszych chorób w armii Napoleona. To nowe badanie pomaga jednak lepiej zrozumieć szeroką skalę epidemii chorób w wielkiej armii Napoleona w Rosji, które zniszczyły jego sen o potędze.

- Analiza większej liczby próbek będzie konieczna, aby w pełni zrozumieć spektrum chorób epidemicznych, które wpłynęły na armię napoleońską podczas odwrotu z terenów Rosji. W świetle naszych wyników rozsądnym scenariuszem śmierci tych żołnierzy byłoby połączenie zmęczenia, przeziębienia i kilku chorób, w tym gorączki paratyfusowej i nawracającej gorączki przenoszonej przez wszy - piszą autorzy badań w podsumowaniu na stronie bioRxiv.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w Polsat News. Pierwszy wywiad po powrocie Polsat News