Jednym ze sposobów badania planet jest analiza minerałów występujących na ich powierzchni, ponieważ dostarczają one cennych informacji o procesach formowania się tych światów. Naukowcy od pewnego czasu przyglądają się nietypowym warstwom siarczanów żelaza na Marsie, które mogą reprezentować zupełnie nowy minerał.

Zespół badawczy pod kierownictwem Janice Bishop z Instytutu SETI oraz NASA Ames Research Center w Dolinie Krzemowej skupił się na dwóch miejscach bogatych w siarczany, położonych w pobliżu rozległego systemu kanionów Dolinie Marinerów (Valles Marineris). Analizowano tam tajemnicze pasma widmowe zarejestrowane przez sondy orbitalne, a także warstwowe siarczany i intrygującą geologię tych terenów.

Rozwiń

Tajemnicza substancja odkryta na Marsie

Wykorzystując dane z marsjańskich orbiterów, naukowcy zidentyfikowali nietypowy sygnał widmowy odpowiadający minerałowi z grupy hydroksysiarczanów żelaza. Oprócz Valles Marineris badano także płaskowyż nad Juventae Chasma oraz krater uderzeniowy Aram Chaos. Po analizie danych z orbiterów, zespół przeprowadził eksperymenty laboratoryjne, aby sprawdzić, w jakich warunkach zwykłe siarczany mogą przekształcać się w hydroksysiarczany żelaza.

Jak wyjaśnia Johannes Meusburger z NASA Ames, eksperymenty wykazały, że ten tajemniczy minerał powstaje tylko wtedy, gdy uwodnione siarczany żelaza(II) są podgrzewane w obecności tlenu. Co więcej, naukowcom udało się odtworzyć ten minerał w warunkach laboratoryjnych.

Naukowcy mówią o nowym minerale

- Materiał powstały w tych eksperymentach laboratoryjnych prawdopodobnie jest nowym minerałem ze względu na swoją unikalną strukturę krystaliczną i stabilność termiczną - podkreśla Janice Bishop. Jednak, aby oficjalnie uznać go za nowy minerał, konieczne będzie odnalezienie go również na Ziemi.

Odkrycie to może rzucić nowe światło na procesy cieplne, wodne i chemiczne, które kształtowały powierzchnię Marsa. Przedstawiciele Instytutu SETI podkreślają, że wyniki badań sugerują, iż niektóre regiony Marsa były aktywne chemicznie i termicznie w stosunkowo niedawnej przeszłości, co daje nowe spojrzenie na dynamiczną historię planety i jej potencjał do podtrzymywania życia.

Zobacz również: Militaria Rosjanie o krok od budowy pierwszego w historii pocisku o napędzie jądrowym Filip Mielczarek

To znalezisko daje do myślenia. Naukowcy zastanawiają się, czy ludzkość jest gotowa na sytuację, gdybyśmy odkryli na obcych planetach nieznane nam dotąd minerały, które miałaby potencjał do rewolucji technologicznej czy przemysłowej na Ziemi. Eksperci nie mają wątpliwości, że ta sytuacja może wydarzyć się już w ciągu najbliższych 30 lat wraz z rozpoczęciem eksploracji nowych planet Układu Słonecznego i ich księżyców.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Wydrukować sobie dom. Fenomen 3D w budownictwie Przemysław Białkowski INTERIA.PL