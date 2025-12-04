City break z Polski. Top kierunki na grudzień

Gdzie wyskoczyć na city break zimą? Nowy trend w zimowej turystyce w Europie pokazuje, że podróżni coraz częściej omijają popularne kurorty narciarskie i wielkie stolice, wybierając zamiast nich mniej oczywiste miasta.

Patrząc na trendy prezentowane przez serwis European Best Destinations można zauważyć, że w sezonie 2025-26 na prowadzenie wysuwają się takie kierunki jak Zurych, Ryga, Lizbona, Krajowa i Debreczyn. Głosy internautów pokazują, że to tutaj można znaleźć najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe oraz inne atrakcje.

Ogrom atrakcji i piękne jarmarki bożonarodzeniowe

Spośród ponad 1500 jarmarków bożonarodzeniowych, które odbywają się co roku w Europie, wybrano te najpiękniejsze. Nowa edycja zebrała głosy 803 258 podróżnych ze 179 krajów.

Numerem jeden w tym roku zostało miasto Krajowa w Rumunii. Krajowa opisywane jest jako "najbardziej dynamicznie rosnąca zimowa stolica Europy Wschodniej". Miasto oferuje szerokie bulwary, eleganckie place, kawiarnie, muzea - idealne na przyjemny zimowy city-break.

Ponadto "świąteczna dzielnica" zajmuje ponad 280 000 m² - z lodowiskiem, diabelskim młynem, ogromną iluminacją, jarmarkami i kramami pełnymi przekąsek. "W 2026 roku Krajowa dumnie plasuje się na szczycie rankingu Najlepszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Europie i jest oficjalnie Najlepszą Stolicą Bożego Narodzenia w Europie oraz największym wydarzeniem bożonarodzeniowym w Europie", podaje European Best Destinations.

Słynny jarmark bożonarodzeniowy w Rumunii zdobył wielkie uznanie odwiedzających. EMI 123RF/PICSEL

Podróże po Europie zimą. Nie wszyscy znają te miejsca

Na drugim miejscu uplasował się Zurych w Szwajcarii. To połączenie alpejskiego klimatu z miejską elegancją. W mieście można znaleźć promenady nad rzeką, zróżnicowane muzea, luksusowe ulice handlowe i szeroką ofertę gastronomiczną. Zorganizowane tam świąteczne atrakcje zyskały miano Najpiękniejszego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Europie.

Na trzecim miejscu uplasowała się Ryga (Łotwa). Zimą miejsce zachwyca: brukowane uliczki, mosty nad kanałami, klimatyczne kawiarnie i cudowna starówka wpisana na listę UNESCO lśnią tysiącami światełek. European Best Destinations podaje, że jest tam "jeden z najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie", Ryga została też "okrzyknięta przez turystów najlepszym miejscem na podziwianie bożonarodzeniowych świateł".

Pozostałe dwa miejsca zgarnęły Lizbona i Debreczyn. Lizbona (Portugalia) to miasto doceniane za przyjemny klimat przez cały rok, w European Best Destinations zyskało też uznanie za "Najbardziej słoneczny jarmark bożonarodzeniowy w Europie". Debreczyn (Węgry) zachwyca klimatycznymi kawiarniami i zabytkowymi fasadami. Drugie co do wielkości miasto Węgier zamienia się w okresie świątecznym w migoczącą krainę, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością.

Głosy internautów pokazują, że Europa także zimą ma wiele do zaoferowania i również mniej znane miejsca mogą zachwycić unikalnym klimatem.

