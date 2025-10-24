W skrócie 26 października 2025 roku wejdzie w życie nowy zimowy rozkład lotów na polskich lotniskach, obejmujący szeroki wachlarz nowych tras.

Przewoźnicy tacy jak LOT, Ryanair, Wizz Air czy Air Arabia zaoferują pasażerom zarówno połączenia sezonowe, jak i całoroczne do popularnych miejsc w Europie, ale też egzotyczne kierunki.

Nowości w zimowym rozkładzie to m.in. loty do Rovaniemi, Marrakeszu, Ammanu czy Stambułu.

Spis treści: Nowości LOT-u z lotniska Chopina Lotnisko Warszawa-Modlin z nowościami Z Krakowa polecimy do Ammanu Ryanair z nowościami z Katowic Samolotem z Gdańska do Stambułu Remont na lotnisku we Wrocławiu. Zimowy rozkład od 5 grudnia Nowe kierunki z lotniska w Poznaniu Nowe połączenia z Rzeszowa

Nowości LOT-u z lotniska Chopina

Polskie Linie Lotnicze LOT w zimowym rozkładzie uruchamiają kilka nowości z lotniska Chopina w Warszawie.

Jak na zimę i okres świąteczno-noworoczny przystało, LOT poleci do fińskiego Rovaniemi. Pierwszy rejs jest zaplanowany na 27 listopada. Samoloty polecą do miasta św. Mikołaja dwa razy w tygodniu - w czwartki i niedziele. Połączenie będzie sezonowe, do 1 lutego 2026 roku.

Od 29 października dwa razy w tygodniu - w środy i w soboty - Polskie Linie Lotnicze LOT zabiorą pasażerów z Warszawy do Marrakeszu. Połączenie z lotniska Chopina będzie realizowane przez cały sezon zimowy.

24 listopada 2025 wystartuje z kolei całoroczne połączenie LOT-u do Stavanger w Norwegii. Linie będą operowały na tej trasie cztery razy w tygodniu. Na miejscu czeka sporo atrakcji. Oprócz zwiedzania miasta, klif Preikestolen, Lysefjord czy Kjeragbolten.

15 stycznia 2026 roku ruszy z kolei trzecie - po Madrycie i Barcelonie - całoroczne połączenie LOT-u do Hiszpanii. Tym razem narodowy przewoźnik zaprosi pasażerów do Malagi. W sezonie zimowy będzie tam latał cztery razy w tygodniu, natomiast latem częstotliwość zwiększy się do sześciu rejsów tygodniowo.

W zimowym rozkładzie linie lotnicze operujące z Lotniska Chopina zaoferują rejsy do 131 miejsc.

Nowościami są jeszcze:

Leeds (Ryanair, pierwszy rejs 27 października 2025, 2 loty w tygodniu)

Porto (Ryanair, pierwszy rejs 26 października 2025, 2 loty w tygodniu)

Sewilla (Ryanair, pierwszy rejs 29 października 2025, 2 loty w tygodniu)

Agadir (nowy kierunek, Wizz Air, pierwszy rejs 27 października 2025, 2 loty w tygodniu).

LOT zwiększy także do 6 tygodniowo liczbę rotacji do stolicy Korei Południowej - Seulu. Sukcesem okazało się również nowe połączenie Etihad Airways. Od połowy listopada, narodowy przewoźnik Zjednoczonych Emiratów Arabskich zagości na Lotnisku Chopina aż 5 razy w tygodniu. Qatar Airways wprowadza natomiast Airbusa A333 zamiast Dreamlinera, co zwiększy liczbę miejsc oferowanych na trasie Warszawa-Doha o 1 650.

W sezonie zimowym utrzymanych zostanie wiele tras uruchomionych w okresie letnim. Wśród najchętniej wybieranych połączeń znajdą się loty Wizz Air do Bukaresztu, Londynu-Gatwick i Dortmundu. Eurowings będzie kontynuować obsługę połączenia do Düsseldorfu do stycznia 2026 roku. PLL LOT zaoferują rejsy do Salonik oraz na Maltę, natomiast Ryanair utrzyma loty do Pizy, Tirany i Malagi.

LOT uruchomi zimą połączenia z Okęcia do Marrakeszu, Stavanger, Rovaniemi i Malagi. Filip Naumienko Reporter

Lotnisko Warszawa-Modlin z nowościami

20 grudnia lotnisko Warszawa-Modlin powita linie Air Arabia. Uruchomią one codzienne połączenie do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Na podwarszawskie lotnisko wraca też Wizz Air, który zimą uruchomi dziesięć kierunków. 1 grudnia zainaugurowane zostaną połączenia do Aten, Barcelony i Bergen. Dzień później wystartują rejsy do Kiszyniowa, Bergamo i na Pafos.

15 grudnia wystartują samoloty z Modlina do Sofii i na Maltę, a dzień później do Palermo i Brindisi.

Ostatnia z nowych tras Wizza z Modlina planowana jest już na letni rozkład. Wystartuje 31 marca na włoską Sardynię (Aleghro).

Nowe trasy z Modlina jeszcze latem ogłosił także Ryanair, ale wówczas nie poznaliśmy szczegółowych dat.

Z Krakowa polecimy do Ammanu

W środę Ryanair ogłosił uruchomienie rekordowego rozkładu lotów na zimę do Ammanu w Jordanii. Połączenia zyska 12 krajów UE, w tym Polska.

Na liście jest m.in. lotnisko w Krakowie Balicach. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu - w środy i niedziele. Więcej nowości z Balic ogłoszono w piątek.

Wizz Air poleci do Bilbao (Hiszpania), Tallina (Estonia), Wilna (Litwa) i Werony (Włochy). Ryanair uruchamia połączenie do Sofii (Bułgaria) i Bukaresztu (Rumunia), a easyJet do Liverpoolu (Wielka Brytania).

Plany Kraków Airport sięgają już poza sezon zimowy. 16 czerwca 2026 na lotnisku pojawi się Etihad, a dwa dni temu PLL LOT zapowiedziały uruchomienie począwszy od sezonu letniego trzech kierunków: Barcelony, Madrytu i Rzymu. Inauguracja zaplanowana została na 30 marca 2026.

Do rosnącego ruchu pasażerskiego port lotniczy przygotowuje się także technologicznie.

22 października Kraków Airport rozpoczął testy urządzenia, dzięki któremu pasażerowie nie będą już musieli ściągać obuwia podczas kontroli bezpieczeństwa. W połowie listopada z kolei rozpoczną się testy body scannera, a na przełomie roku pojawią się pierwsze e-gate'y.

Ryanair z nowościami z Katowic

Ryanair ogłosił właśnie zimowy rozkład lotów 2025 dla Katowic. Obejmuje on 15 tras, w tym trzy nowe kierunki - Budapeszt, Brukselę i i Trapani - oraz dodatkowe loty do popularnych kierunków słonecznych, takich jak Alicante, Ateny czy Katania.

Ale to nie koniec nowości z Pyrzowic. Wizz Air także uruchamia nowe kierunki: Porto - od 26 października, Billund - od 27 października i Agadir - od 28 października. Zaplanowane są także nowe trasy czarterowe: Cartagena (Kolumbia), Akaba (Jordania) i Kayseri (Turcja).

Samolotem z Gdańska do Stambułu

Port Lotniczy Gdańsk w zimowej siatce zaproponuje pasażerom 74 połączenia do 21 krajów realizowane przez dziewięciu przewoźników.

Najciekawsze i chyba najbardziej oczekiwane w zimowej siatce jest nowe połączenie Polskich Linii Lotniczych LOT do Stambułu.

Na trasie Gdańsk-Stambuł LOT będzie operował cztery razy w tygodniu od 14 stycznia

Równie ciekawą nowością w zimowej siatce lotów z Gdańska jest lotnisko Poprad-Tatry. Od 25 grudnia dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) będzie tam latał Wizz Air.

Stąd już tylko 70 km samochodem albo autobusem ze słowackiego Popradu, żeby dotrzeć do stolicy polskich Tatr. Wizz uruchamia także loty do Madrytu, Katanii i Bukaresztu.

W okresie świątecznym na pomorskie lotnisko wraca też Jet2.com. Drugi rok z rzędu uruchamia loty reklamowane jarmarkami bożonarodzeniowymi, w tym najlepszym w Europie jarmarkiem w Gdańsku. W tym roku do Manchesteru i Birmingham linia dokłada także loty do Newcastle.

Remont na lotnisku we Wrocławiu. Zimowy rozkład od 5 grudnia

26 października Port Lotniczy we Wrocławiu wstrzyma operacje do 4 grudnia. Jest to związane z inwestycją na płycie lotniska. W tym czasie budowany będzie zjazd z pasa startowego.

W ramach przebudowy trwającej od jesieni ubiegłego roku powstają: nowa płyta postojowa na 14 samolotów, nowa droga kołowania, nowa płaszczyzna do odladzania, droga szybkiego zjazdu oraz wyremontowane zostaną aktualnie wykorzystywane drogi kołowania.

Te prace oznaczają, że zimowy rozkład lotów wejdzie w życie 5 grudnia, po ponownym uruchomieniu lotniska

Zimowe nowości wprowadzi wtedy linia Ryanair. To Sewilla, Londyn Luton, Ateny, Newcastle, Pescara i Lamezia Terme.

Dodatkowe dwa kierunki uruchomi Wizz Air. Loty do Las Palmas na Gran Canarii (od 5 grudnia) oraz Katanii (od 30 marca). W marcu linie SAS mają też dołożyć drugie dziennie połączenie z Wrocławia do Kopenhagi.

Wizz Air zimą wraca na lotnisko Warszawa-Modlin LUKASZ JOZWIAK/REPORTER East News

Nowe kierunki z lotniska w Poznaniu

Linie lotnicze z lotniska Ławica w Poznaniu uruchomią w sezonie zimowym 32 kierunki regularne i 16 kierunków czarterowych.

Wśród połączeń regularnych nowością jest utrzymanie zimowego połączenia do Walencji (Ryanair). Irlandzki przewoźnik ogłosił też, że - obok Krakowa - to właśnie z Poznania poleci do Ammanu w Jordanii. Loty będą dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i czwartki).

Będą też egzotyczne kierunki czarterowe - zimą pasażerowie z Poznania będą mogli polecieć bezpośrednio do Tajlandii (Bangkok) i Wietnamu (wyspa Phu Quoc).

Port Lotniczy Poznań-Ławica bije w tym roku rekordy ruchu. Tylko w dwa wakacyjne miesiące przez Ławicę przewinął się ponad milion pasażerów. Wynik roczny po raz pierwszy w historii może przekroczyć 4 miliony podróżnych.

Nowe połączenia z Rzeszowa

We wrześniu swój zimowy rozkład lotów z Rzeszowa ogłosił Ryanair. Irlandzki przewoźnik zaoferuje 8 tras, w tym nowość - Edynburg.

Po raz pierwszy zimą pasażerowie polecą także do słonecznego Alicante, a Ryanair zwiększy też częstotliwość zimowych lotów na trasie do Londynu Luton.

