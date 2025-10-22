Dokąd dotrzemy z lotniska Kraków-Balice?

Z Polski można dziś dotrzeć samolotem w różne zakątki świata, by zwiedzać zarówno kultowe stolice, jak i mniej oczywiste, lecz także niezwykle interesujące miejsca. Jednym z przewoźników, który konsekwentnie rozwija swoją siatkę połączeń, są Polskie Linie Lotnicze LOT. Narodowy przewoźnik, działający od 1929 roku, regularnie dodaje nowe kierunki do oferty, łącząc Polskę z kolejnymi regionami Afryki, Azji czy Ameryki Północnej i oczywiście umożliwiając sprawne podróże po Europie.

Niedawno linie ogłosiły uruchomienie całorocznego połączenia z Warszawy (Lotnisko Chopina) do Stavanger w Norwegii oraz lotów do Ałmaty w Kazachstanie, a teraz przekazano kolejną dobrą wiadomość dla podróżnych. Najnowszy komunikat linii LOT dotyczy bowiem nowych połączeń z portu lotniczego Kraków-Balice.

Odloty z Kraków Airport. Z Balic dolecimy w różne zakątki świata

Oferta PLL LOT z Kraków Airport obejmuje loty krajowe i międzynarodowe - bezpośredni lot można zarezerwować do Chicago, Paryża-Orly, Stambułu i Tel Awiwu. Z przesiadką można dostać się do jeszcze większej liczby ciekawych miejsc. Teraz ponadto PLL LOT ogłosił kolejne kierunki z lotniska w Krakowie.

Jak podał przewoźnik, od końca marca 2026 r. z Krakowa samoloty będą kursowały do kultowych punktów w Hiszpanii i we Włoszech - do Barcelony, Madrytu i Rzymu-Fiumicino. Rejsy obsługiwać będzie zbazowany w Krakowie samolot Boeing 737-MAX 8.

- Dzięki uruchomieniu trzech, bezpośrednich połączeń, PLL LOT będą oferowały w sezonie letnim 2026 aż 11 kierunków oraz poszerzą bazę w Krakowie o dodatkowy samolot B737 MAX 8. Zwiększenie obecności PLL LOT na naszym lotnisku już w pierwszym pełnym roku oferowania oznaczać będzie ponad 250 000 dodatkowych foteli na bezpośrednich połączeniach: do Madrytu, Barcelony i Rzymu - zaznaczył Łukasz Strutyński, Prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

PLL LOT ogłosił nowe kierunki z Kraków Airport. Polecimy do Barcelony, Madrytu i Rzymu. Kraków Airport materiały prasowe

Loty z Krakowa. Startują połączenia do Barcelony, Madrytu i Rzymu

Barcelona to miasto pełne kolorów, sztuki i niezwykłej architektury. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem jest oczywiście Sagrada Família, monumentalna bazylika projektu Gaudíego. Warto także przejść się Parkiem Güell, gdzie natura łączy się z fantazyjnymi formami i mozaikami artysty. Spacer po La Rambla pozwali natomiast poczuć wyjątkową atmosferę tętniącej życiem Barcelony. Warto też wejść na wzgórze Montjuïc, z którego rozciąga się piękna panorama miasta i portu.

Madryt zachwyca elegancją, kulturą i sztuką. W sercu stolicy Hiszpanii znajduje się wspaniała rezydencja, Pałac Królewski, a do tego miasto zachwyca szeregiem innych monumentalnych budowli oraz uroczych zaułków. Miłośnicy sztuki nie mogą pominąć Muzeum Prado, jednego z najważniejszych muzeów na świecie, warto też odwiedzić Park Retiro, zielone płuca miasta.

Rzym to miasto, w którym na każdym kroku można poczuć oddech historii. Wspaniałe Koloseum przypomina o potędze dawnego imperium, a dzięki prowadzonym tam pracom zwiedzającym mogą teraz pierwszy raz w historii przejść się sekretnym podziemnym tunelem zbudowanym dla cesarzy. Koniecznie trzeba zobaczyć Forum Romanum, najstarszy plac miejski w Rzymie, oraz wspaniałą świątynię, rzymski Panteon. Nie można też zapomnieć o raczeniu się lokalną kuchnią we wszystkich tych miastach!

Park Guell kusi turystów zielenią i kolorowymi mozaikami 123RF/PICSEL

Nowe połączenia PLL LOT nie tylko z Warszawy. Zyskuje też Kraków i Gdańsk

Inauguracyjne rejsy z Krakowa wystartują 30 marca 2026 roku. Do Madrytu PLL LOT będzie latać sześć razy w tygodniu przez cały rok. Do Rzymu połączenia obsługiwane będą pięć razy w tygodniu latem i cztery razy w tygodniu zimą, natomiast do Barcelony cztery razy w tygodniu przez cały rok.

Dlaczego PLL LOT uruchamia nowe kierunki z Krakowa, zamiast rozwijać główny hub przewoźnika, warszawskie Okęcie? Lotnisko Chopina jest oblegane i brakuje slotów, by zobaczyć zmiany modernizacji i rozbudowy potrzeba kilka lat. Na tym przestoju korzysta nie tylko Kraków, ale i Gdańsk, skąd LOT również uruchomi nowe trasy.

''Wydarzenia'': Rewolucja w lotach z Krakowa. Zwiększone limity płynów w bagażu Polsat News Polsat News