Pierwszy rejs do Malagi zaplanowany został na 15 stycznia 2026 roku. W sezonie zimowym rejsy na tej trasie odbywać się będą w poniedziałki, czwartki, piątki i niedziele o godz. 10:20, a w drogę powrotną pasażerowie podróżować będą w tych samych dniach, startując o godz. 15:35. Od 24 lutego 2026 roku LOT będzie operował między Warszawą a Malagą sześć razy w tygodniu.

Cały region Costa del Sol od kilku lat cieszy się stale rosnącą popularnością wśród polskich turystów i tylko w ubiegłym roku jako miejsce podróży wybrało go ponad 100 tys. Polaków. Jestem przekonany, że nasi pasażerowie pokochają kolejną odsłonę Hiszpanii w naszej siatce połączeń.

Malaga to najbardziej słoneczne miasto w Europie. Co warto zobaczyć?

Malaga to świetne miejsce na city break z ponad 300 słonecznymi dniami w roku. Lato trwa tu znacznie dłużej niż gdziekolwiek indziej w Europie. Średnia roczna temperatura w hiszpańskiej Andaluzji to 23 stopnie Celsjusza. Najsłynniejszym mieszkańcem Malagi był pochodzący stąd Pablo Picasso - wyjątkowy artysta i twórca kubizmu, znany na całym świecie po dziś dzień. Nie dziwi więc, że jest tam muzeum, w którym zobaczymy ponad 200 różnych prac mistrza, w tym m.in. obrazy, rzeźby i ceramikę.

Nie brakuje też atrakcji historycznych. Rzymską historię Malagi doskonale odzwierciedla Teatro Romano, którego powstanie datuje się na I wiek. Natomiast najważniejszy zabytek z czasów mauretańskich, jakim jest Twierdza Alcazaba, to bardzo dobrze zachowane ruiny, z których rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na miasto.

Na wybrzeże Costa del Sol, którego Malaga jest stolicą, składa się aż 16 plaż. Ich różnorodność pozwala każdemu znaleźć tu idealne miejsce dla siebie do słonecznych i morskich kąpieli. Najbardziej pocztówkową i cieszącą się popularnością jest plaża La Malagueta, czyli centralna, miejska plaża położona przy porcie Muelle Uno.

Kuchnia Malagi to z kolei kwintesencja południowej Hiszpanii - prosta, świeża i pełna smaku. Esencją smaków całej Andaluzji są owoce morza, dlatego też gambas al pil pil, czyli krewetki smażone w pikantnym sosie czosnkowym czy espetos de sardinas - sardynki na rożnie to dania serwowane tu na każdym rogu.