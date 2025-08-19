Ulepszyli "najgorszą broń" wojny. Shahedy na sterydach

Ukraińscy żołnierze zidentyfikowali nową modyfikację irańskich dronów Shahed używanych przez Rosję - kilka zestrzelonych wczoraj egzemplarzy było wyposażonych w pokładowe kamery wideo.

Czy to nowa faza wojny dronów? Rosja ulepsza Shahedy, dodając do nich kamery
Czy to nowa faza wojny dronów? Rosja ulepsza Shahedy, dodając do nich kamery

Eksperci powtarzali przy wielu okazjach, że irańskie drony Shahed-136 to wyposażenie, bez którego Rosja nie byłaby w obecnym momencie inwazji na Ukrainę. Co więcej, umowa na lokalną produkcję wariantu Gierań-2 sprawia, że Moskwa ma szansę nieustannie ulepszać i dopasowywać te jednostki do potrzeb swoich oddziałów. I są to fatalne wieści dla Kijowa, który zmuszony jest szukać coraz to nowych sposobów walki z tym zagrożeniem.

Wyścig technologiczny w wojnie dronów

I niestety ukraińscy obrońcy odkryli właśnie kolejną modyfikację, bo jak ujawnił zawsze dobrze poinformowany Serhij Beskrestnow, znany również jako Serhij Flash, część bezzałogowców strąconych 18 sierpnia była wyposażona w kamery pokładowe. Może to może oznaczać, że Moskwa testuje zupełnie nową taktykę zwiększającą skuteczność ataków.

Rosja zmienia podejście

Dotychczas podobne rozwiązania widywano w rosyjskich dronach rozpoznawczych wykorzystywanych głównie do korygowania ognia artylerii i zbierania danych wywiadowczych. Pojawienie się kamer w Shahedach sugeruje, że Rosja próbuje połączyć funkcje zwiadu i ataku w jednym tanim i masowo produkowanym bezzałogowcu.

Eksperci podkreślają, że nagrania z lotu i uderzenia mogą posłużyć do oceny skuteczności ataku, analizy dokładności trafienia, a w przyszłości nawet do modyfikacji toru lotu w czasie rzeczywistym. "To pokazuje, że Rosja adaptuje swoje drony w odpowiedzi na ukraińskie systemy obrony" - wskazuje serwis Defense Express, podkreślając, że nawet tak niewielkie usprawnienia mogą utrudnić neutralizację i zwiększyć wartość bojową Shahedów.

Dla Ukrainy odkrycie to jest kolejnym sygnałem, że walka w powietrzu wymaga stałego wzmacniania obrony przeciwdronowej. Bo chociaż obecnie trudno przesądzać, czy Shahedy z kamerami staną się standardem w rosyjskim arsenale, czy to tylko seria testów, jeśli przeciwnik zacznie wykorzystywać transmisję wideo do wyboru celów lub omijania obrony, walka z nim będzie jeszcze większym wyzwaniem.

