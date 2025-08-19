Ulepszyli "najgorszą broń" wojny. Shahedy na sterydach

Eksperci powtarzali przy wielu okazjach, że irańskie drony Shahed-136 to wyposażenie, bez którego Rosja nie byłaby w obecnym momencie inwazji na Ukrainę. Co więcej, umowa na lokalną produkcję wariantu Gierań-2 sprawia, że Moskwa ma szansę nieustannie ulepszać i dopasowywać te jednostki do potrzeb swoich oddziałów. I są to fatalne wieści dla Kijowa, który zmuszony jest szukać coraz to nowych sposobów walki z tym zagrożeniem.

Wyścig technologiczny w wojnie dronów

I niestety ukraińscy obrońcy odkryli właśnie kolejną modyfikację, bo jak ujawnił zawsze dobrze poinformowany Serhij Beskrestnow, znany również jako Serhij Flash, część bezzałogowców strąconych 18 sierpnia była wyposażona w kamery pokładowe. Może to może oznaczać, że Moskwa testuje zupełnie nową taktykę zwiększającą skuteczność ataków.

Rosja zmienia podejście

Dotychczas podobne rozwiązania widywano w rosyjskich dronach rozpoznawczych wykorzystywanych głównie do korygowania ognia artylerii i zbierania danych wywiadowczych. Pojawienie się kamer w Shahedach sugeruje, że Rosja próbuje połączyć funkcje zwiadu i ataku w jednym tanim i masowo produkowanym bezzałogowcu.

Eksperci podkreślają, że nagrania z lotu i uderzenia mogą posłużyć do oceny skuteczności ataku, analizy dokładności trafienia, a w przyszłości nawet do modyfikacji toru lotu w czasie rzeczywistym. "To pokazuje, że Rosja adaptuje swoje drony w odpowiedzi na ukraińskie systemy obrony" - wskazuje serwis Defense Express, podkreślając, że nawet tak niewielkie usprawnienia mogą utrudnić neutralizację i zwiększyć wartość bojową Shahedów.

Dla Ukrainy odkrycie to jest kolejnym sygnałem, że walka w powietrzu wymaga stałego wzmacniania obrony przeciwdronowej. Bo chociaż obecnie trudno przesądzać, czy Shahedy z kamerami staną się standardem w rosyjskim arsenale, czy to tylko seria testów, jeśli przeciwnik zacznie wykorzystywać transmisję wideo do wyboru celów lub omijania obrony, walka z nim będzie jeszcze większym wyzwaniem.

