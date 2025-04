Nowe połączenia z Polski. Rozwój siatki połączeń PLL LOT

PLL LOT wprowadza do swojej siatki połączeń z Polski nowe kierunki, które zapewnią podróżnym niezapomniane doświadczenia. Jest z czego wybierać, ponieważ są to zarówno tereny oferujące gorące plaże, jak i kultowe atrakcje.

Dzięki decyzjom przewoźnika można odkrywać surowe piękno Islandii, słoneczne krajobrazy Malty oraz bogatą kulturę północnej Grecji. Wcześniej w tym roku PLL LOT uruchomił też połączenie do Lizbony i do Paryża. Oto szczegóły dotyczące nowych tras.

Z Polski na Islandię. Już teraz dolecisz tam LOT-em z Warszawy

Teraz do siatki połączeń PLL LOT dołączyła kraina lodu i ognia - Islandia. Od 12 kwietnia 2025 roku przewoźnik oferuje loty z Warszawy do Reykjaviku (Keflavik) cztery razy w tygodniu. Otwiera to przed podróżnymi możliwość eksploracji tej pięknej krainy, ponadto znajduje się tu największa Polonia na świecie, w ujęciu procentowym względem całego społeczeństwa.

Dlaczego warto odwiedzić Islandię? To miejsce zachwyca:

Wodospadami - jak Gullfoss czy Skógafoss oraz ogrom innych, rozsianych po całym terenie.

Gorącymi źródłami - w tym słynną Błękitną Laguną, a także wieloma bardziej dzikimi, ukrytymi tu i ówdzie akwenami.

Lodowcami i wulkanami, które tworzą spektakularne krajobrazy, a które można zwiedzać z przewodnikiem, poznając ten unikalny punkt na Ziemi.

Leć odpocząć. PLL LOT uruchamia loty z Warszawy na Maltę

Słoneczny raj na południu Europy będzie dostępny dla turystów z Polski wybierających podróż PLL LOT z Warszawy już od 16 kwietnia. Loty na Maltę mają się odbywać cztery razy w tygodniu, co czyni ją idealnym miejscem na weekendowy wypad lub dłuższe wakacje.

Co warto zobaczyć na Malcie? Ta malownicza wyspa oferuje:

Tysiące lat historii - zabytki takie jak Hypogeum Hal Saflieni czy Valletta.

Zapierające dech w piersiach krajobrazy - klify Dingli i plaże Golden Bay.

Doskonałą pogodę przez większą część roku oraz leniwą atmosferę totalnego relaksu.

Zapowiedź ekscytującego kierunku. Już wkrótce polecimy do greckich Salonik

Przewoźnik ogłosił też zapowiedź na lato. Już od 17 czerwca PLL LOT uruchomi codzienne połączenia między Warszawą a Grecją z lotami do Salonik. Saloniki to nie tylko piękny zakątek, ale i świetna baza wypadowa do odkrywania północnej Grecji, od Chalkidiki po Meteory.

Saloniki, drugie co do wielkości miasto Grecji, to:

Historyczne zabytki - Biała Wieża, rotunda św. Jerzego oraz kościoły bizantyjskie wpisane na listę UNESCO.

Śródziemnomorski klimat - idealny na spacery nadbrzeżem i wylegiwanie się na słońcu.

Raj dla smakoszy - kuchnia rozpieszcza ze względu na lokalne przysmaki, takie jak gyros czy souvlaki.

Nowości w lotach z Polski. Lizbona z Warszawy i Paryż z Krakowa

Warszawa - Lizbona

Niedawno Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie między Warszawą a Lizboną, stolicą Portugalii. Jest to trzecia trasa przewoźnika łącząca Polskę z Półwyspem Iberyjskim, po Madrycie i Barcelonie.

Dlaczego warto odwiedzić Lizbonę? Miasto to oferuje:

Bogatą historię - zabytki takie jak klasztor Hieronimitów czy wieża Belem.

Klimatyczne uliczki - np. w najstarszej dzielnica Lizbony (Alfama) i z tradycyjnymi portugalskimi kafelkami azulejos.

Wyjątkowe smaki - lokalne przysmaki, jak pasteis de nata i świeże owoce morza.

Kraków - Paryż

PLL LOT uruchomił też dopiero co bezpośrednie połączenia z Krakowa do Paryża-Orly. Do miasta mody i sztuki można się dostać w 2,5 godziny. Stolica Francja to kusząca propozycja za sprawą obfitości zabytków oraz doskonałej kuchni.

Dlaczego warto lecieć do Paryża? Ogrom powodów:

Ikoniczne zabytki - Spacer pod Wieżą Eiffla, wizyta w Luwrze, czy podziwianie katedry Notre-Dame to obowiązkowe punkty każdej podróży.

Romantyczna atmosfera - Urokliwe uliczki Montmartre, rejs po Sekwanie czy wieczory na Polach Marsowych tworzą niezapomniany klimat.

Wyśmienita kuchnia: Spróbuj świeżych croissantów, makaroników i francuskich win w klimatycznych kawiarniach oraz restauracjach.

