Niedawno informowaliśmy o niezwykłej technologii startupu Ocutrx Technologies o nazwie HemoLucence, która - jak twierdziła firma - jako pierwsza na świecie umożliwia wizualizację tkanek i struktur ukrytych podczas zabiegów chirurgicznych pod nagromadzoną krwią. Tradycyjnie, aby zapewnić widoczność podczas operacji, chirurdzy muszą stosować ssaki i irygatory.

Nowe rozwiązanie eliminuje taką potrzebę dzięki zastosowaniu zaawansowanej fizyki obliczeniowej i sztucznej inteligencji. System analizuje światło rozproszone i pochłonięte przez krew, a następnie rekonstruuje obraz tego, co się pod nią znajduje. W testach laboratoryjnych technologia pozwoliła na uzyskanie obrazu przez 3 mm ludzkiej krwi, a firma deklaruje, że trwają prace nad osiągnięciem nawet pół cala głębokości (1,27 mm).

Organy stają się przezroczyste

Dziś dowiadujemy się o podobnym rozwiązaniu chińskich naukowców, ale w zakresie transparentności narządów. Metoda ta może rozwiązać problem "zaglądania" do wnętrza organów, jak mózg czy serce, bez konieczności ich rozcinania. Badacze od wielu lat mają już wprawdzie do dyspozycji różne metody tzw. clearingu, ale często zniekształcają one tkanki - rozciągają je, kurczą lub wręcz uszkadzają.

Rozwiń

Dlatego zespół złożony z badaczy z Beijing Chaoyang Hospital, First Hospital of Shanxi Medical University, Beijing Qingzhun Medical Technology Company oraz Uniwersytetu Fudan postanowił sięgnąć po ciecze jonowe. To rozpuszczalniki, które pozostają płynne poniżej temperatury wrzenia wody, dzięki czemu idealnie nadają się do obróbki tkanek.

Organy w stanie "szklistej przezroczystości"

Według publikacji naukowców zapewniają one "najwyższy poziom przezroczystości w różnych zakresach długości fal w porównaniu z innymi metodami, szczególnie w krótszych długościach fali". Ciecze jonowe wnikają w tkanki, wprowadzając je w tzw. jonowy stan szklisty - organy stają się przezroczyste, zachowując kształt i strukturę.

Dodatkowo, w przeciwieństwie do metod opartych na mrożeniu, nie tworzą kryształów, co pozwala na długotrwałe przechowywanie w chłodni. Co więcej, proces znacznie wzmacnia działanie barwników fluorescencyjnych, sprawiając, że świecą od 2 do 30 razy jaśniej. Dzięki temu widoczne stają się nawet bardzo słabe sygnały - rzadkie białka czy subtelne połączenia neuronowe.

To innowacyjne rozwiązanie w zakresie przezroczystości tkanek zapewnia swoiste "rentgenowskie spojrzenie" na wewnętrzne struktury organów, wyposażone w "silnik nawigacyjny" do zarządzania przygotowaniem próbek, barwieniem fluorescencyjnym i rekonstrukcją 3D

''Wydarzenia'': Obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Odznaczenia dla bohaterów Polsat News Polsat News