Chiński kompleks obronno-przemysłowy rozpoczął produkcję nowej maszyny inżynieryjnej opartej na podwoziu czołgowym. Produkcja realizowana jest w zakładzie Inner Mongolia First Machinery Group, należącym do państwowego koncernu obronnego Norinco. Fabryka znajduje się w mieście Baotou, które jest kluczowym ośrodkiem produkcji chińskiej broni pancernej, w tym nowoczesnych czołgów Type 99. Na materiałach zaprezentowanych przez państwową telewizję CCTV można zobaczyć, że nowa maszyna jest wyposażona w otwór na lemiesz buldożerowy oraz konstrukcje umożliwiające montaż manipulatorów inżynieryjnych.

Prawdopodobnie projekt ten stanowi rozwinięcie opancerzonej maszyny inżynieryjnej GCZ-112, skonstruowanej na bazie czołgu Type 96A. Chińskie opancerzone pojazdy remontowo-ewakuacyjne (BREM) pod względem parametrów są porównywalne z zachodnimi odpowiednikami, takimi jak niemiecki Buffel oparty na Leopardzie 2. Wyposażone są w przedni lemiesz buldożerowy, potężną wciągarkę oraz dźwig z teleskopowym ramieniem, co pozwala na wykonywanie szerokiego zakresu prac inżynieryjnych i remontowych w strefie działań bojowych.

Chiny budują tajemniczy pancerny pojazd

Chiński przemysł obronny od lat inwestuje w rozwój zaawansowanych technologii wojskowych, a nowa maszyna inżynieryjna jest kolejnym przykładem tych wysiłków. Zakład Inner Mongolia First Machinery Group, zlokalizowany w Baotou, odgrywa kluczową rolę w produkcji sprzętu dla Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA). To właśnie tam powstają nie tylko czołgi, ale także różnorodne pojazdy opancerzone, które wzmacniają zdolności operacyjne chińskich sił zbrojnych.

Nowa maszyna, dzięki wykorzystaniu podwozia czołgowego, oferuje wysoką mobilność i ochronę, co jest kluczowe w trudnych warunkach pola walki. Konstrukcja umożliwiająca montaż lemiesza buldożerowego pozwala na usuwanie przeszkód terenowych, kopanie okopów czy przygotowywanie pozycji obronnych, co czyni ją wszechstronnym narzędziem dla jednostek inżynieryjnych.

Nowy wóz inżynieryjny pomoże w wojnie o Tajwan

Choć szczegółowe dane techniczne nowej maszyny nie zostały jeszcze opublikowane, można przypuszczać, że jest to rozwinięcie wcześniejszych projektów, takich jak GCZ-112. Ta maszyna, oparta na podwoziu czołgu Type 96A, zdobyła uznanie dzięki swojej niezawodności i wszechstronności. Nowa wersja prawdopodobnie wprowadza ulepszenia w zakresie ładowności, systemów hydraulicznych oraz elektroniki, co pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykonywanie zadań.

Chińskie pojazdy inżynieryjne, podobnie jak ich zachodnie odpowiedniki, projektowane są z myślą o działaniach w ekstremalnych warunkach, gdzie kluczowe jest szybkie usuwanie przeszkód, naprawa uszkodzonego sprzętu czy ewakuacja pojazdów z pola walki. Wyposażenie w wciągarkę i teleskopowe ramię dźwigu zwiększa ich funkcjonalność, umożliwiając podnoszenie ciężkich elementów, takich jak części czołgów czy inne maszyny.

Szybki rozwój technologii wojskowych w Chinach

Porównanie chińskich maszyn z zachodnimi modelami, takimi jak niemiecki Buffel, pokazuje, że Chiny nadrabiają zaległości technologiczne i tworzą sprzęt o porównywalnych parametrach. Buffel, oparty na podwoziu Leoparda 2, jest ceniony za swoją wytrzymałość i wszechstronność, ale chińskie odpowiedniki, takie jak GCZ-112 czy nowa maszyna, oferują podobne możliwości przy potencjalnie niższych kosztach produkcji.

Chińskie pojazdy inżynieryjne są projektowane z myślą o operacjach w zróżnicowanym terenie, od pustyń po obszary górskie, co odzwierciedla strategiczne potrzeby PLA. Dodatkowo, dzięki masowej produkcji i integracji nowoczesnych technologii, takich jak zaawansowane systemy hydrauliczne czy zdalne sterowanie, nowe maszyny mogą znacząco zwiększyć efektywność działań inżynieryjnych w warunkach bojowych.

Chińskie Norinco pokazuje światu potęgę armii Pekinu

Wprowadzenie nowej maszyny inżynieryjnej świadczy o ambicjach Chin w zakresie modernizacji armii i zwiększenia jej samodzielności technologicznej. Norinco, jako jeden z głównych dostawców sprzętu dla PLA, odgrywa kluczową rolę w tym procesie, dostarczając rozwiązania dostosowane do współczesnych wymagań pola walki.

Rozwój takich maszyn nie tylko wzmacnia zdolności inżynieryjne chińskiej armii, ale także podkreśla rosnącą pozycję Chin jako globalnego gracza w przemyśle obronnym. W miarę ujawniania kolejnych szczegółów dotyczących nowej maszyny, można oczekiwać, że będzie ona odgrywać istotną rolę w operacjach PLA, zarówno w kontekście działań defensywnych, jak i ofensywnych, wspierając różnorodne misje w trudnych warunkach terenowych i bojowych.

